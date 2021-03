WTA - Guadalajara : Kovinic s'est fait peur

Alors que le gratin du tennis féminin joue cette semaine à Dubai, certaines joueuses ont préféré déjà traverser l'Atlantique pour préparer le gros tournoi de Miami à la fin du mois, et disputer la toute première édition du tournoi mexicain de Guadalajara. Première tête de série en lice, Danka Kovinic (n°6) a galéré, mais a fini par s'imposer 3-6, 6-4, 7-5 en 2h24 contre Varvara Gracheva. Les deux joueuses (84eme et 94eme mondiales) ont réussi six breaks chacune, et Gracheva pourra avoir des regrets car elle a mené 6-3, 4-2. Mais Kovinic a enchaîné quatre jeux pour égaliser à une manche partout. Puis la Monténégrine a servi pour le match à 5-4 dans le troisième set, se procurant deux balles de match. Mais la Russe les a sauvées, revenant à 5-5, avant de craquer sur le jeu suivant. C'est donc Kovinic qui affrontera l'Américaine Lauren Davis au tour suivant.



GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 197 471€)

Première édition



1er tour

Podoroska (ARG, n°1) - Olmos (MEX, Q)

Cocciaretto (MEX, Q) - X.Wang (CHN)

Davis (USA, Q) bat Friedsam (ALL) : 7-5, 6-4

Kovinic (MNE, n°6) bat Gracheva (RUS) : 3-6, 6-4, 7-5



Blinkova (RUS, n°3) - Zidansek (SLO)

McNally (USA) - Volynets (USA, WC)

Bouchard (CAN, WC) - Dolehide (USA, Q)

Bolsova (ESP) - Juvan (SLO, n°8)



Fernandez (CAN, n°7) - Kalinskaya (RUS)

Sharma (AUS, Q) - Dart (GBR, LL)

Kung (SUI, Q) - Stojanovic (SER)

Minnen (BEL) - Sorribes Tormo (ESP, n°4)



Hibino (JAP, n°5) - Schmiedlova (SLQ)

Zarazua (MEX, WC) - Kawa (POL)

Vandeweghe (USA) - Buzarnescu (ROU)

Bara (ROU) - Bouzkova (RTC, n°2)