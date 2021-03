WTA - Guadalajara : Grande première pour Sorribes Tormo

GUADALAJARA (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 197 471€)

Grand jour pour le tennis féminin espagnol ! Quelques heures après la victoire de Garbine Muguruza à Dubai, c'est sa compatriote Sara Sorribes Tormo qui a remporté l'autre tournoi WTA au programme de la semaine, à Guadalajara.Les deux joueuses ont connu beaucoup de difficulté au service, avec six breaks concédés par la Canadienne et trois par l'Espagnole. Sorribes Tormo a remporté le premier set en breakant à 1-1 et 4-2 et en sauvant cinq balles de débreak. Le deuxième set a été le théâtre de sept breaks, mais alors qu'elle était menée 5-3, l'Espagnole a décidé d'accélérer et a gagné les quatre jeux suivants, et donc le match. Malgré seulement cinq coups gagnants lors de cette partie, "SST" pouvait s'écrouler de bonheur sur le court après son smash synonyme de victoire. Elle remporte son premier trophée et va grimper à la 57eme place mondiale. Bouchard s'incline quant à elle pour la septième fois en huit finales (une série qui comprend celle de Wimbledon 2014 contre Petra Kvitova), mais elle va remonter à la 116eme place au classement de lundi. Le début du renouveau pour la Canadienne ?bat Bouchard (CAN, WC) : 6-2, 7-5bat Cocciaretto (ITA, Q) : 6-2, 7-6 (2)bat Bouzkova (RTC, n°2) : 6-3, 7-6 (3)bat Davis (USA, Q) : 6-3, 6-0bat McNally (USA) : 6-4, 6-3bat Sharma (AUS, Q) : 6-3, 6-3bat Schmiedlova (SLQ) : 6-4, 6-2bat Podoroska (ARG, n°1) : 7-5, 7-5bat Kovinic (MNE, n°6) : 6-2, 6-2bat Zidansek (SLO) : 6-4, 6-7 (4), 6-4bat Juvan (SLO, n°8) : 6-4, 6-3bat Fernandez (CAN, n°7) : 6-4, 6-4bat Kung (SUI, Q) : 6-3, 6-3bat Zarazua (MEX, WC) : 6-3, 5-7, 6-1bat Buzarnescu (ROU) : 6-3, 6-2bat Olmos (MEX, Q) : 7-6 (8), 3-6, 6-2bat X.Wang (CHN) : 6-4, 6-4bat Friedsam (ALL) : 7-5, 6-4bat Gracheva (RUS) : 3-6, 6-4, 7-5bat Blinkova (RUS, n°3) : 6-3, 7-5bat Volynets (USA, WC) : 6-0, 3-6, 6-4bat Dolehide (USA, Q) : 3-6, 6-1, 6-3bat Bolsova (ESP) : 7-5, 7-6 (5)bat Kalinskaya (RUS) : 7-5, 4-6, 6-4bat Dart (GBR, LL) : 2-6, 6-2, 7-6 (2)bat Stojanovic (SER) : 6-2, 6-3bat Minnen (BEL) : 6-7 (4-, 6-4, 6-1bat Hibino (JAP, n°5) : 6-1, 7-5bat Kawa (POL) : 7-6 (7), 6-0bat Vandeweghe (USA) : 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2bat Bara (ROU) : 6-3, 2-6, 6-3