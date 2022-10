WTA - Guadalajara : Garcia sortie en huitièmes de finale

Caroline Garcia n'ira pas plus loin. La Française, 10eme joueuse mondiale et tête de série n°6, a été sortie dès les huitièmes de finale du tournoi WTA de Guadalajara au Mexique, sur dur, par l'Américaine Sloane Stephens, 50eme joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (6), 7-5) et 1h43 de jeu. Dans la première manche, à 2-1, c'est pourtant la Française qui a alors fait le break la première. A 5-3, la Tricolore a même servi pour le gain de cette première manche. Mais après une première balle de débreak sauvée, Caroline Garcia a perdu son avantage sur la seconde. Les deux joueuses sont donc ensuite allées jusqu'au tie-break. La mieux classée des deux a mené 6-3 et a même obtenu trois balles de premier set.

Garcia a craqué dans les moments clés

Pour finir par s'incliner 8-6 sur la première et seule balle de set de son adversaire du jour (7-6 (6)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la 10eme joueuse mondiale a été breakée d'entrée. Avant de débreaker, blanc, à 4-2. Finalement, au pire des moments, la tête de série n°6 a de nouveau craqué. Et plus précisément à 6-5, lorsqu'elle servait alors pour rester en vie dans cette rencontre. Malgré deux premières balles de break synonymes de balles de match sauvées, la Française s'est inclinée sur la troisième et dernière (7-5). En revanche, ça passe pour la Grecque Maria Sakkari, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°4, face à l'Américaine Danielle Collins, 16eme joueuse mondiale et tête de série n°14, en trois manches (5-7, 6-3, 6-3) et 2h19 de jeu.