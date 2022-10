WTA - Guadalajara : Bencic et Kvitova gardent leurs chances de voir le Masters

Holding strong 💪@BelindaBencic picks up her first win over Fernandez and needed three sets to do so!#GDLOPENAKRON pic.twitter.com/Fycm4ZCRaC

Kvitova peut encore y croire

Belinda Bencic peut encore croire à une place au Masters WTA. Alors qu’une place en demi-finales à Guadalajara lui assurerait du billet pour Fort Worth, la Suissesse a démarré sa semaine mexicaine par un succès sur Leylah Fernandez en trois manches. Une rencontre que la 14eme mondiale a démarré tambour battant avec le break acquis dès le troisième jeu. Toutefois, la Canadienne n’avait pas encore dit son dernier mot, égalisant à quatre jeux partout avant d’obtenir trois balles de set sur l’engagement de son adversaire. Belinda Bencic a alors réagi, tenant son service avant de prendre celui de la 41eme mondiale et de conclure le set sur un jeu blanc. La deuxième manche a connu un scenario identique avec le break d’entrée pour la Suissesse puis une égalisation à quatre jeux partout de la Canadienne. Toutefois, la conclusion a nettement divergé car c’est au jeu décisif que la décision s’est faite. Un tiebreak qui a tout d’abord vu Belinda Bencic faire la course en tête et avoir pas moins de cinq balles de match… mais Leylah Fernandez a tenu bon pour égaliser à un set partout au bout du suspense. Pas abattue, la tpete de série numéro 10 au Mexique a répliqué en prenant d’entrée le service de son adversaire qui a recollé dans la foulée. Néanmoins, c’est bien Belinda Bencic qui a fait la décision avec un nouveau break avant de conclure sur un jeu blanc (7-5, 6-7, 6-3 en 2h46’).Petra Kvitova garde encore une infime chance. Si elle aura besoin de circonstances favorables pour voir Fort Worth à compter du 31 octobre prochain, avec notamment une qualification impérative pour la finale, la tête de série numéro 16 à Guadalajara est décidé à jouer sa carte jusqu’au bout. Et cela a commencé par un succès inaugural face à Bernarda Pera en deux manches. Toutefois, c’est l’Américaine qui a démarré tambour battant avec le break dès le premier jeu qui a ensuite été effacé par la Tchèque dans le sixième. Une égalisation qui a surtout lancé une série de cinq jeux remportés consécutivement par la 21eme joueuse mondiale. Petra Kvitova a alors attendu sa deuxième balle de set sur son engagement pour consolider l’avantage pris dans l’échange. La deuxième manche a connu un début moins intense, avec deux joueuses qui sont restées campées sur leurs positions et qui ont tenu fermement leur service. C’est Petra Kvitova qui a montré les premières failles avec deux balles de break sauvées dans le sixième jeu avant de prendre le service de Bernarda Pera. Cette dernière a répliqué pour revenir immédiatement à hauteur mais a fini par céder les trois derniers jeux. La Tchèque a mis fin au suspense à sa deuxième balle de match (6-3, 7-5 en 1h25’).