WTA - Granby : Le tableau et les résultats

GRANBY (Canada, WTA 250, dur extérieur, 250 770€)

Première édition



1er tour

Kasatkina (RUS, n°1) - Minnen (BEL)

Kovinic (MON) - Frech (POL)

Dart (GBR) - Zanevska (BEL)

Peterson (SUE) - Parrizas Diaz (ESP, n°5)



Bondar (HON, n°4) - Q

Maria (ALL) bat Podoroska (ARG) : 7-5, 6-1

Parry (FRA) - Q

Dodin (FRA) - Martincova (RTC, n°8)



Kostyuk (UKR, n°10) - Zidansek (SLO)

Fourlis (AUS) - Q

Marino (CAN) - Mboko (CAN, WC)

Q - Paolini (ITA, n°3)



Juvan (SLO, n°7) - Q

Loeb (USA) - Xiyu Wang (CHN)

Xinyu Wang (CHN) - Sebov (CAN, WC)

Schmiedlova (SLQ) - Saville (AUS, n°9)