Diane Parry connaît son adversaire. Qualifiée pour la première fois de sa carrière pour le dernier carré sur le circuit principal WTA, la Française défiera Daria Kasatkina. La Russe, tête de série numéro 1 à Granby, s’est jouée de Nuria Parrizas Diaz en deux manches. Si l’Espagnole, tête de série numéro 5, a pris le meilleur départ avec le break d’entrée pour mener trois jeux à rien, elle a ensuite pris le bouillon. Enchaînant six jeux remportés consécutivement, Daria Kasatkina a inversé la tendance et remporté le premier set en prenant une troisième fois le service de son adversaire. La deuxième manche a tout d’abord vu Nuria Parrizas Diaz breaker de haute lutte avant de voir Daria Kasatkina recoller. La 10eme mondiale a alors pris un ascendant définitif dans l’échange. Au terme d’une série de quatre jeux remportés d’affilée, la Russe a conclu sur un break blanc (6-3, 6-2 en 1h23’) pour rejoindre Diane Parry en demi-finales.

Kostyuk a eu le dernier mot... mais renonce aux demi-finales

Marta Kostyuk, de son côté, a frustré le public canadien en évinçant la dernière locale de l’étape, Rebecca Marino. Si cette dernière a démarré fort avec le break d’entrée, elle a ensuite cédé face à la tête de série numéro 10. L’Ukrainienne, grâce à six jeux enchaînés, a pris l’ascendant dans cette rencontre. Toutefois, Rebecca Marino a su faire très tôt la course en tête dans le deuxième set et même reprendre l’ascendant quand l’Ukrainienne a effacé son break de retard. Sur un dernier jeu blanc, la Canadienne a relancé le match en égalisant à un set partout. Ne voulant pas voir la rencontre lui échapper, Marta Kostyuk a mis un grand coup d’accélérateur dès l’entame de la dernière manche. Le break pris d’entrée puis défendu bec et ongles a tenu bon. C’est même sur l’engagement de Rebecca Marino que la 72eme mondiale a mis fin aux débats à sa deuxième balle de match (6-2, 4-6, 6-2 en 1h34’). Daria Saville, tête de série numéro 9, devait être son adversaire pour une place en finale... mais Marta Kostyuk a ensuite annoncé son forfait pour cette demi-finale et offre sans jouer le billet à l'Australienn.