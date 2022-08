WTA - Granby : Après San José, deuxième titre sur dur cette saison pour Kasatkina

What a battle in Canada 🇨🇦@DKasatkina hangs tough, defeating Saville 6-4, 6-4 to clinch the #WTAGranby title 🏆 pic.twitter.com/hV0cLU2N5q

— wta (@WTA) August 27, 2022

Kasatkina a fait fi de ses difficultés au service

Sur dur cette année, c’est tout ou rien pour Daria Kasatkina. Eliminée d’entrée à Toronto puis Cincinnati, la Russe s’est imposée ce dimanche à Granby après avoir remporté le titre à San José au début du mois d’août. Pour cela, la tête de série numéro 1 a dominé en deux manches Daria Saville, neuvième dans la hiérarchie. Dès les premiers échanges, la 10eme mondiale a pris l’ascendant et surtout le service de l’Australienne pour mener deux jeux à rien. Toutefois, ce break a enclenché une séquence qui a vu les deux joueuses perdre une nouvelle fois leur engagement. Cela a tourné en faveur de Daria Kasatkina, qui a alors pu mener quatre jeux à un. Les débats se sont alors équilibrés mais quand la Russe a dû servir pour le gain de la première manche, cette dernière a comme perdu pied. Daria Saville, en quête d’un deuxième titre en carrière après New Haven en 2017, a saisi sa chance pour effacer son break de retard. Toutefois, Daria Kasatkina s’est immédiatement ressaisie et, prenant à nouveau le service de son adversaire, a conclu le set.La tête de série numéro 1 à Granby a alors tremblé dès le premier jeu de la deuxième manche. En effet, Daria Saville a eu une tout de suite une opportunité de breaker mais n’a pas su s’en saisir. Daria Kasatkina, elle, a moins tremblé quand son tour est venu. Cela lui a permis de mener alos quatre jeux à un et de se rapprocher du titre. La fin de match a toutefois été beaucoup plus brouillonne avec deux joueuses en grande difficulté sur leur service. En effet, la Russe a perdu le sien dans le toujours important septième jeu… avant de voir l’Australienne faire de même et offrir à son adversaire l’occasion de mettre un terme à la rencontre sur son service. Mais, comme dans le premier set, Daria Kasatkina a été incapable d’y parvenir et a redonné espoir à Daria Saville. Cette dernière n’a toutefois pas su en profiter. A l’issue d’un jeu marathon, avec cinq égalités, et à la cinquième balle de match, la 10eme joueuse mondiale a scellé le sort de la rencontre (6-4, 6-4 en 1h54’) et fait le plein de confiance avant l’US Open.