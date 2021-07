WTA - Gdynia : Kucova, Korpatsch et Zanevska dans le dernier carré

Décidément, les mieux classées n'étaient pas en réussite cette semaine à Gdynia. Ce vendredi, Nuria Parrizas Diaz, 112eme mondiale et tête de série numéro 9, a été sortie par Maryna Zanevska en deux sets (6-3, 6-2). De ce fait, pour le moment, c'est Kristina Kucova la joueuse la mieux classée au classement WTA encore en lice. 150eme, la Slovaque a dominé dans la douleur Ekaterine Gorgodze (6-7, 7-6, 7-6), au terme d'un long match de presque quatre heures (3h57) lors duquel les trois manches ont été conclues par un jeu décisif. Enfin, Tamara Korpatsch a elle battu Anna Bondar (7-5, 6-3) pour rejoindre le dernier carré du tournoi WTA 250. A noter, que la pluie a encore fait des siennes en Pologne. Le dernier quart de finale, qui oppose Katarzyna Kawa à Kateryna Kozlova, a été interrompu à 7-5, 3-3 pour la Polonaise et reprendra samedi. Cependant, une chose est sure, le titre tombera dimanche dans les mains d'une joueuse au mieux classée 141eme mondiale.



GDYNIA (Pologne, WTA 250, terre battue, 235 238€)

Tenante du titre (à Sopot, en 2004) : Flavia Pennetta (ITA)



Demi-finales

Zanevska (BEL) - Kawa (POL) ou Kozlova (UKR)

Kucova (SLQ) - Korpatsch (ALL)



Quarts de finale

Zanevska (BEL) bat Parrizas Diaz (ESP, n°9) : 6-3, 6-2

Kawa (POL) - Kozlova (UKR) : 7-5, 3-3 interrompu

Kucova (SLQ) bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-7 (4), 7-6 (7), 7-6 (3)

Korpatsch (ALL) bat Bondar (HUN, Q) : 7-5, 6-3



Huitièmes de finale

Parrizas Diaz (ESP, n°9) bat Anshba (RUS, LL) : 6-4, 6-2

Zanevska (BEL) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-1

Kawa (POL) bat Begu (ROU, n°3) : 6-2, 6-4

Kozlova (UKR) bat Sasnovich (BIE, n°6) : 2-6, 6-4, 6-3



Gorgodze (GEO, Q) bat Lepchenko (USA) : 7-6 (5), 6-2

Kucova (SLQ) bat Bara (ROU, n°10) : 3-6, 7-5, 6-4

Bondar (HUN, Q) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-2, 6-7 (5), 6-1

Korpatsch (ALL) bat Falkowska (POL, LL) : 7-5, 6-1



1er tour

Parrizas Diaz (ESP, n°9) bat Frech (POL) : 6-3, 2-6, 6-4

Anshba (RUS, LL) bat Tan (FRA) : 6-4, 6-2

Zanevska (BEL) bat Loeb (USA, LL) : 6-2, 6-0

Kuzmova (SLQ) bat Gracheva (RUS, n°7) : 6-4, 6-7 (4), 7-5



Begu (ROU, n°3) bat Bonaventure (BEL) : 6-1, 6-2

Kawa (POL) bat Mrdeza (CRO, LL) : 6-3, 1-6, 6-2

Kozlova (UKR) bat Volynets (USA, WC) : 7-6 (3), 6-2

Sasnovich (BIE, n°6) bat Baszak (POL, WC) : 3-6, 6-1, 6-2



Gorgodze (GEO, Q) bat Zakharova (RUS, LL) : 5-7 (5), 6-3, 6-1

Lepchenko (USA) bat Melnikova (RUS, LL) : 4-6, 7-6 (4), 6-3

Kucova (SLQ) bat Radwanska (POL, WC) : 6-2, 6-1

Bara (ROU, n°10) bat Di Sarra (ITA, Q) : 6-3, 1-6, 7-5



Schmiedlova (SLQ) bat Blinkova (RUS, n°5) : 6-3, 6-3

Bondar (HUN, Q) bat Olianovskaia (RUS, WC) : 7-5, 6-3

Falkowska (POL, LL) bat Bondarenko (UKR, Q) : 6-0, 6-2

Korpatsch (ALL) bat Govortsova (BIE, n°11) : 1-6, 7-5, 7-5