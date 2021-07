WTA - Gdynia : Blinkova déjà sortie, Bara tient son rang

Anna Blinkova n'a pas tenu son rang. Ce lundi, la Russe, 83eme joueuse mondiale et tête de série n°5, a été éliminée au premier tour du tournoi WTA 250 de Gdynia en Pologne, sur terre battue, par la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, 123eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h37 de jeu. En revanche, ça passe pour la Roumaine Irina Maria Bara, 116eme joueuse mondiale et tête de série n°10, qui a éliminé l'Italienne Federica Di Sarra, 287eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois sets (6-3, 1-6, 7-5) et 2h39 de jeu.



GDYNIA (Pologne, WTA 250, terre battue, 235 238€)

Tenante du titre (à Sopot, en 2004) : Flavia Pennetta (ITA)



1er tour

Parrizas Diaz (ESP, n°9) - Frech (POL)

Tan (FRA) - Anshiba (RUS, LL)

Zanevska (BEL) - Loeb (USA, LL)

Kuzmova (SLQ) - Gracheva (RUS, n°7)



Begu (ROU, n°3) - Bonaventure (BEL)

Kawa (POL) - Mrdeza (CRO, LL)

Kozlova (UKR) bat Volynets (USA, WC) : 7-6 (3), 6-2

Baszak (POL, WC) - Sasnovich (BIE, n°6)



Kalinina (UKR, n°8) - Gorgodze (GEO, Q)

Melnikova (RUS, LL) - Lepchenko (USA)

Kucova (SLQ) bat Radwanska (POL, WC) : 6-2, 6-1

Bara (ROU, n°10) bat Di Sarra (ITA, Q) : 6-3, 1-6, 7-5



Schmiedlova (SLQ) bat Blinkova (RUS, n°5) : 6-3, 6-3

Bondar (HUN, Q) bat Olianovskaia (RUS, WC) : 7-5, 6-3

Falkowska (POL, LL) bat Bondarenko (UKR, Q) : 6-0, 6-2

Korpatsch (ALL) - Govortsova (BIE, n°11)