WTA : Garcia qualifiée pour le Masters grâce à la défaite de Sabalenka

Garcia, cinq ans plus tard...

Qui aurait imaginé cela il y a cinq mois, lorsqu’elle attaquait Roland-Garros en tant que 79eme mondiale, après une grosse blessure au pied ? Mais si, Caroline Garcia sera bien au rendez-vous du Masters, qui réunit les huit meilleures joueuses du monde, à partir du 31 octobre à Fort North au Texas ! La joueuse française, auteure d’un été exceptionnel, est officiellement qualifiée depuis ce mercredi, et elle pourra dire merci à Liudmila Samsonova ! En décrochant sa 20eme victoire sur ses 22 derniers matchs, face à Aryna Sabalenka à Guadalajara, la n°22 mondiale a offert un billet pour le Masters à Caroline Garcia, mais aussi à Coco Gauff. La joueuse biélorusse, sixième à la Race, était la dernière menace pour la Française et l’Américaine, et elle s’est inclinée 6-4, 2-6, 6-2, commettant notamment 11 doubles-fautes, son péché mignon depuis de nombreux mois. Il reste donc encore trois billets à distribuer d’ici la fin de la semaine, et elles sont neuf en lice pour décrocher les précieux sésames : Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina, Maria Sakkari, Veronika Kudermetova, Madison Keys, Belinda Bencic, Paula Badosa, Danielle Collins (victorieuse ce mercredi de Magdalena Frech sur le score de 6-3, 6-4 en n’ayant perdu qu’une fois son service) et Jelena Ostapenko (qui a battu Eugenie Bouchard 7-5, 2-6, 6-1 dans un match à 15 breaks).A tout juste 29 ans (elle les a fêtés dimanche), Caroline Garcia va disputer le deuxième Masters de sa carrière, après celui de 2017, pour lequel elle s’était qualifiée grâce notamment à ses victoires à Wuhan et Pékin, deux très gros tournois, en septembre-octobre. Lors de ce Masters de Singapour, elle avait battu Caroline Wozniacki et Elina Svitolina et perdu contre Simona Halep en phase de poules, avant de s’incliner contre Venus Williams en demi-finales.. Elle n’a remporté qu’un seul match depuis sa belle quinzaine new yorkaise, ce mardi au Mexique, mais l’essentiel est assuré. Virtuellement n°8 mondiale, la Lyonnaise n’a plus de points à défendre d’ici décembre. La fin de saison peut être magique !