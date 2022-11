WTA Finals : Sakkari solide face à Pegula, Jabeur renversée par Sabalenka

Bon début pour la demi-finaliste de la précédente édition des WTA Finals. Dans le groupe Nancy Richey, ce lundi, du côté de Fort Worth au Texas, la Grecque Maria Sakkari, 5eme joueuse mondiale, a battu l'Américaine Jessica Pegula, 3eme joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (6), 7-6 (4)) et 2h14 de jeu. Dans la première manche, avant ce premier tie-break, les deux joueuses ont réalisé trois breaks chacune. A chaque fois, c'est la Grecque qui a pris, la première, le service de son adversaire. Avec de perdre ensuite le sien, presque à chaque fois dans la foulée. Ce n'est ensuite que dans le jeu décisif que Maria Sakkari a su faire une différence plus significative, même si elle a alors eu besoin de trois balles de set pour conclure. Dans la deuxième et dernière manche, cette fois, il n'y a eu qu'un seul break de chaque côté. Là encore, Sakkari a breaké la première, et même d'entrée pour mener jusqu'à 3-0, avant donc de se faire encore rejoindre. Pour finir par avoir le dernier mot, sur sa toute première balle de match de ce jeu décisif. Juste avant, à 6-5, elle en avait obtenu deux premières, sur le service de l'Américaine, mais en vain. Maria Sakkari prend donc sa revanche, face à une adversaire qui l'avait alors battue à l'occasion de la finale du dernier tournoi WTA 1000 de Guadalajara, il y a deux semaines de cela.

Jabeur a été à deux points du match

De son côté, la Biélorusse Aryna Sabalenka, 7eme joueuse mondiale, a renversé la Tunisienne Ons Jabeur, 2eme joueuse mondiale, en trois sets (3-6, 7-6 (5), 7-5) et 2h31 de jeu. Pourtant, la finaliste de Wimbledon et de l'US Open s'est retrouvée à seulement deux petits points de la victoire, à l'occasion du tie-break de la deuxième manche, après avoir tranquillement remporté le premier set (6-3). Un deuxième set où la Biélorusse avait pourtant réalisé trois breaks, avant de perdre petit à petit ses trois précieux avantages. En face, la Tunisienne a réalisé beaucoup d'amortis, sa spécialité. Ons Jabeur avait même réussi à prendre le large dans la troisième et dernière manche, pour mener jusqu'à 4-2, suite à un break à 1-1. Mais Sabalenka n'a donc jamais lâché, jusqu'à avoir finalement le dernier mot sur sa toute première balle de match de cette rencontre.