WTA - Eastbourne : Première finale depuis 2019 pour Ostapenko face à Kontaveit

Jelena Ostapenko est de retour en finale. Sevrée depuis octobre 2019 et son enchaînement finale à Linz puis titre à Luxembourg, la Lettone va disputer ce samedi la finale du tournoi WTA d’Eastbourne. Face à Elena Rybakina, la 43eme mondiale a démarré fort avec le double break pour mener trois jeux à rien. Mais la Kazakhe a immédiatement répondu pour revenir à trois jeux partout mais un moment de déconcentration a permis à Jelena Ostapenko de reprendre l’avantage et, sans craquer d’aller chercher le premier set. Un scenario qui a sorti du match Elena Rybakina qui a été breakée d’entrée de deuxième manche avant de voir son adversaire réaliser un véritable cavalier seul. Remportant les quatre derniers jeux, Jelena Ostapenko a validé son billet pour la finale (6-4, 6-1 en 1h30’) et sera la première représentante de son pays en finale à Eastbourne. Pour le titre, la Lettone devra affronter Anett Kontaveit. L’Estonienne, pour sa part, a profité de l’abandon de Camila Giorgi avant même la fin du premier set. L’Italienne a eu cinq occasions de prendre le service de son adversaire mais c’est cette dernière qui a converti sa première balle de break pour ensuite servir pour le gain de la manche. Mais Camila Giorgi a mis en difficulté Anett Kontaveit qui, après avoir sauvé trois balles de débreak, a cédé son service. Toutefois, l’Italienne est ensuite allée voir l’arbitre de chaise pour lui indiquer qu’en raison d’une blessure et sans autre forme de justification, elle devait mettre un terme à la rencontre (5-4 en 47 minutes).



EASTBOURNE (Grande-Bretagne, WTA 500, gazon, 476 675€)

Tenante du titre (en 2019) : Karolina Pliskova (RTC)



Finale

Kontaveit (EST) - Ostapenko (LET, WC)



Demi-finales

Kontaveit (EST) bat Giorgi (ITA, Q) : 5-4 abandon

Ostapenko (LET, WC) bat Rybakina (KAZ) : 6-4, 6-1



Quarts de finale

Giorgi (ITA, Q) bat Sabalenka (BIE, n°1) : 7-6 (5), 0-6, 6-4

Kontaveit (EST) bat Golubic (SUI, Q) : 2-6, 7-6 (2), 7-5

Ostapenko (LET, WC) bat Kasatkina (RUS) : 1-6, 7-5, 6-2

Rybakina (KAZ) bat Sevastova (LET, LL) : 2-6, 7-6 (7), 7-6 (5)



Huitièmes de finale

Sabalenka (BIE, n°1) bat Riske (USA) : 6-1, 6-4

Giorgi (ITA, Q) bat Rogers (USA, LL) : 6-3, 4-6, 6-2

Kontaveit (EST) bat Andreescu (CAN, n°3) : 6-3, 6-3

Golubic (SUI, Q) bat Bencic (SUI, n°6) : 6-4, 6-4



Ostapenko (LET, WC) bat Jabeur (TUN) : 5-7, 6-3, 6-3

Kasatkina (RUS) bat Swiatek (POL, n°4) : 4-6, 6-0, 6-1

Sevastova (LET, LL) bat Gauff (USA) : 4-6, 7-5, 6-2

Rybakina (KAZ) bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-6 (3)



Premier tour

Sabalenka (BIE, n°1) bat Pera (USA, Q) : 6-3, 6-4

Riske (USA) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-4

Rogers (USA, LL) bat Bertens (PBS) : 6-1, 7-5

Giorgi (ITA, Q) bat Ka.Pliskova (RTC, n°5) : 2-6, 6-2, 6-2



Andreescu (CAN, n°3) bat McHale (USA, Q) : 6-4, 2-6, 6-2

Kontaveit (EST) bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 3-6, 6-3

Golubic (SUI, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 6-2, 6-3

Bencic (SUI, n°6) bat Martic (CRO) : 6-1, 6-3



Ostapenko (LET, WC) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°8) : 6-1, 6-3

Jabeur (TUN) bat Vondrousova (RTC) : 6-3, 7-6 (4)

Kasatkina (RUS) bat Zvonareva (RUS, Q) : 7-5, 2-2 abandon

Swiatek (POL, n°4) bat Watson (GBR, WC) : 6-3, 6-7 (4), 7-5



Gauff (USA) bat Mertens (BEL, n°7) : 0-6, 7-6 (4), 7-5

Sevastova (LET, LL) bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-1, 6-7 (6), 6-4

Rybakina (KAZ) bat Dart (GBR, WC) : 6-2, 6-7 (5), 6-4

Svitolina (UKR, n°2) bat Badosa (ESP) : 4-6, 6-1, 7-6 (1)