Garbiñe Muguruza confirme son bon début de saison. Battue pour le titre lors du Yarra Valley Classic à Melbourne et la semaine passée à Doha, l’Espagnole a pris rendez-vous pour une troisième finale en 2021 à l’occasion du tournoi WTA de Dubaï. Pour cela, la 16eme joueuse mondiale a pris le meilleur sur Elise Mertens. Après un échange de breaks dans les deux premiers jeux, la Belge a cédé une deuxième fois de suite son service. Mais, sans jamais abdiquer, la tête de série numéro 10 du tournoi a écarté une balle de set avant d’effacer son break de retard. Toutefois, Garbiñe Muguruza avait de la ressource pour une nouvelle fois mettre en difficulté son adversaire au service et la faire craquer pour remporter le premier set. Si les deux joueuses ont eu l’opportunité de breaker d’entrée de deuxième manche, c’est sur la fin que les esprits se sont échauffés. L’Espagnole a frappé la première dans le huitième jeu afin de servir pour conclure la rencontre mais, malgré une balle de match, la Belge a recollé. Toujours en difficulté au service, cette dernière a écarté trois nouvelles balles de match avant de tenir sa mise en jeu puis de breaker et servir pour recoller à une manche partout. Mais Garbiñe Muguruza a réagi pour revenir et, avec cinq points consécutifs dans le jeu décisif, faire la différence (6-4, 7-6 en 2h11’).



DUBAI (Emirats arabes unis, WTA 1000, dur extérieur, 1 540 823€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



Demi-finales

Krejcikova (RTC) - Teichmann (SUI)

Muguruza (ESP, n°9) - Mertens (BEL, n°10) : 6-4, 7-6 (5)



Quarts de finale

Krejcikova (RTC) bat Potapova (RUS, WC) : 6-2, 6-2

Teichmann (SUI) bat Gauff (USA, WC) : 6-3, 6-3

Muguruza (ESP, n°9) bat Sabalenka (BIE, n°3) : 3-6, 6-3, 6-2

Mertens (BEL, n°10) bat Pegula (USA) : 5-7, 7-5, 6-0



8emes de finale

Krejcikova (RTC) bat Kuznetsova (RUS) : 6-3, 6-2

Potapova (RUS, WC) bat Bencic (SUI, n°6) : 6-1, 26-, 7-5

Teichmann (SUI) bat Jabeur (TUN) : 6-3, 6-3

Gauff (USA, WC) bat Martincova (RTC, Q) : 6-4, 6-2



Muguruza (ESP, n°9) bat Swiatek (POL, n°8) : 6-0, 6-4

Sabalenka (BIE, n°3) bat Kontaveit (EST, n°15) : 6-3, 6-2

Mertens (BEL, n°10) bat Garcia (FRA) : 6-4, 6-2

Pegula (USA) bat Ka.Pliskova (RTC, n°2) : 6-0, 6-2



2eme tour

Kuznetsova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°1) : 2-6, 6-4, 6-1

Krejcikova (RTC) bat Ostapenko (LET) : 6-3, 6-1

Potapova (RUS, WC) bat Keys (USA, n°11) : 6-4, 6-3

Bencic (SUI, n°6) bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 5-7, 6-4



Teichmann (SUI) bat Kvitova (RTC, n°4) : 6-2, 3-4 abandon

Jabeur (TUN) bat Rybakina (KAZ, n°14) : 7-6 (6), 4-6, 6-2

Gauff (USA, WC) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 3-6, 6-0, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Bertens (PBS, n°5) : 6-1, 6-4



Swiatek (POL, n°8) bat Doi (JAP, LL) : 6-2, 6-4

Muguruza (ESP, n°9) bat Anisimova (USA) : 6-4, 6-2

Kontaveit (EST, n°15) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 7-5

Sabalenka (BIE, n°3) bat Cornet (FRA) : 6-2, 6-4



Garcia (FRA) bat Trevisan (ITA, LL) : 6-2, 6-4

Mertens (BEL, n°10) bat Rogers (USA) : 6-3, 6-3

Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA) : 6-1, 6-2

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-7 (5), 6-2