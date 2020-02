Kristina Mladenovic tient enfin sa première victoire en simple en 2020 dans un tableau final. La numéro 1 française contrainte de passer par les qualifications (trois matchs, trois succès) lors du tournoi de Dubaï, qui a débuté mardi pour elle, a franchi aisément le premier tour. La partenaire de double de Timea Babos (les deux jeunes femmes ont remporté l'Open d'Australie le 31 janvier dernier) a disposé en deux sets (6-4, 6-3) et 1h33 de jeu d'Alessandra Sasnovich, issue elle aussi des qualifications et beaucoup moins bien classée que son adversaire (114eme, contre 38eme pour Mladenovic). Mal embarquée avec un break concédé dès le premier jeu face à la Biélorusse, qui l'avait battue lors de leurs trois précédentes confrontations, Mladenovic a longtemps souffert dans le premier set (trois breaks subis) avant de passer un coup d'accélérateur décisif alors que les deux joueuses étaient à égalité à 4-4, pour finalement basculer avec un set d'avance à l'issue d'une première manche des plus décousues. Dans la suivante, en revanche, la Française sortie d'entrée à Saint-Pétersbourg et à l'Open d'Australie et incapable de dépasser le stade des qualifications à Brisbane en début de saison n'a pas tremblé. « Kiki », visiblement jamais aussi à l'aise que dans son lieu de résidence (quatrième victoire de suite à Dubaï) a pris le service de Sasnovich dès le début du set et ne s'est plus jamais laissé rejoindre grâce notamment à beaucoup de tranchant derrière sa première balle (74% de points gagnés).

Svitolina et Bencic au tapis

A sa troisième balle de match, elle a obtenu la délivrance. Pour enchaîner, il faudra un exploit à notre représentante, qui affrontera au prochain tour la redoutable Tchèque Karolina Pliskova, numéro 3 au classement WTA, tête de série numéro 2 du tournoi et qui a remporté Brisbane en début de saison. Elina Svitolina ne peut pas en dire autant. Depuis le début de l'année, l'Ukrainienne accumule les déconvenues. Et comme à Brisbane le 6 janvier dernier, elle a quitté d'entrée le tournoi mardi sur une gifle. En Australie, Danielle Collins ne lui avait laissé que deux jeux. Mardi, face à l'Américaine Jennifer Brady (52eme), elle n'en a marqué qu'un seul de plus, pour une désillusion tout aussi inquiétante (6-2, 6-1). Redescendue de la 4eme à la 6eme place mondiale lundi, la petite amie de Gaël Monfils peut d'ores et déjà s'attendre à perdre une place de plus au prochain classement après ce nouveau couac de celle qui n'a toujours pas fait mieux en 2020 que troisième tour (à Hua Hin la semaine dernière et à Melbourne). Et qui laisse ses fans sur leur faim actuellement. Les supporters de Belinda Bencic ont vécu une sale journée également avec la sortie de route de leur protégée, battue en trois sets (1-6, 6-1, 6-1) par Anastasia Pavlyuchenkova à l'issue d'une rencontre au scénario étonnant. Alors qu'elle n'avait pas laissé souffler la Russe dans le premier set, la Suissesse classée au quatrième rang mondial n'a plus existé ensuite, la 31eme dans la hiérarchie ne laissant plus que deux jeux à une Bencic déjà sortie prématurément à Saint-Pétersbourg et à Melbourne.



DUBAÏ (Émirats arabes unis, WTA Premier, dur extérieur, 2 684 940€)

Tenante du titre : Belinda Bencic (SUI)



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Bye

Jabeur (TUN, WC) bat Riske (USA) : 7-6 (3), 1-6, 6-3

Mertens (BEL) bat Wang (CHN) : 6-3, 6-0

Sakkari (GRE) - Sabalenka (BIE, n°7)



Brady (USA, Q) bat Svitolina (UKR, WC, n°3) : 6-2, 6-1

Vondrousova (RTC) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-2

Kudermetova (RUS, Q) - Yastremska (UKR)

Muguruza (ESP, n°9) bat Clijsters (BEL, WC) : 6-2, 7-6 (6)



Martic (CRO, n°8) - Hsieh (TAI, LL)

Strycova (RTC) bat Anisimova (USA) : 7-6 (3), 2-6, 6-4

Cirstea (ROU, Q) - Kontaveit (EST)

Pavlyuchenkova (RUS) bat Bencic (SUI, n°4) : 1-6, 6-1, 6-1



Kenin (USA, n°5) - Rybakina (KAZ)

Siniakova (RTC, Q) bat Muchova (RTC) : 6-4, 4-6, 6-0

Mladenovic (FRA, Q) bat Sasnovich (BIE, Q) : 6-4, 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye