WTA - Dubaï : Débuts réussis pour Cornet, tombeuse de Kasatkina

Après son échec d’entrée à Lyon face à Clara Burel, Alizé Cornet a pris un bien meilleur départ à Dubaï. Opposée à la Russe Daria Kasatkina, qui la devance d’une place au classement WTA, la Niçoise a démarré avec le mors aux dents, remportant les quatre premiers jeux. Mais son adversaire ne s’est pas laissée abattre et a répondu du tac-au-tac, enchaînant à son tour quatre jeux consécutifs pour revenir à hauteur. Alizé Cornet, pas sonnée par ce retour express de la Russe, a su aller chercher la première manche sur le service de cette dernière. Mais si la Française avait démarré fort le premier set, c’est bien Daria Kasatkina qui l’a fait dans le deuxième set, remportant les trois premiers jeux avant de voir son adversaire effacer un de ses deux breaks de retard. La fin de la manche a vu les deux joueuses céder leur service lors de trois jeux consécutifs, ce qui n’a pas empêché la Russe de revenir à une manche partout. La dernière manche a démarré comme la première, avec Alizé Cornet qui a remporté les quatre premiers jeux pour se constituer un beau matelas mais, cette fois, la Française n’a pas craqué et, prenant une troisième fois le service de Daria Kasatkina, a conclu sa victoire (6-4, 3-6, 6-1 en 2h02’) pour rejoindre la tête de série numéro 3 Aryna Sabalenka au deuxième tour.

Jabeur, Kuznetsova et Kudermetova au rendez-vous

31eme mondiale, Ons Jabeur n’a pas plus manqué son entame de tournoi à Dubaï. La Tunisienne a eu besoin de 67 petites minutes pour dominer Katerina Siniakova (6-2, 6-3) et rejoindre doit Saisai Zheng, soit la tête de série numéro 14 Elena Rybakina au deuxième tour. Si Daria Kasatkina a calé d’entrée, les Russes ont tout de même été au rendez-vous avec Svetlana Kuznetsova qui a su résister au retour de Qiang Wang pour s’imposer (6-4, 1-6, 7-5 en 2h23’) et sera l’adversaire de la tête de série numéro 1 Elina Svitolina au deuxième tour. Dans un duel 100% russe, Veronika Kudermetova a fait céder Anastasia Pavlyuchenkova (7-6, 6-2 en 1h47’) pour s’offrir l’opportunité de croiser le fer avec la tête de série numéro 6 Belinda Bencic au deuxième tour.



DUBAI (Emirats arabes unis, WTA 1000, dur extérieur, 1 540 823€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Bye

Kuznetsova (RUS) bat Q.Wang (CHN) : 6-4, 1-6, 7-5

Tig (ROU) - Ostapenko (LET)

Krejcikova (RTC) - Sakkari (GRE, n°16)



Keys (USA, n°11) - Liang (TPE, Q)

Siegemund (ALL) - Potapova (RUS, WC)

Kudermetova (RUS) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 6-2

Bencic (SUI, n°6) - Bye



Kvitova (RTC, n°4) - Bye

Zavatska (UKR, Q) - Teichmann (SUI)

Jabeur (TUN) bat Siniakova (RTC) : 6-2, 6-3

Zheng (CHN) - Rybakina (KAZ, n°14)



Vondrousova (RTC, n°12) - Bogdan (ROU, Q)

Gauff (USA, WC) - Alexandrova (RUS)

Martincova (RTC, Q) - Kr.Pliskova (RTC)

Bertens (PBS, n°5) - Bye



Swiatek (POL, n°8) - Bye

Doi (JAP, LL) - Hercog (SLO)

Anisimova (USA) - Konjuh (CRO, Q)

Begu (ROU, Q) - Muguruza (ESP, n°9)



Kontaveit (EST, n°15) - Babos (HON, WC)

Cirstea (ROU) - Tsurenko (UKR, Q)

Cornet (FRA) bat Kasatkina (RUS) : 6-4, 3-6, 6-1

Sabalenka (BIE, n°3) - Bye



Azarenka (BIE, n°7) - Bye

Kerber (ALL) - Garcia (FRA)

Rogers (USA) - Kanepi (EST, Q)

Ferro (FRA) - Mertens (BEL, n°10)



Martic (CRO, n°13) - Mladenovic (FRA)

Shvedova (KAZ) - Pegula (USA)

Sevastova (LET) - Pera (USA)

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye