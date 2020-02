WTA - Doha : Sabalenka a dû batailler, Kuznetsova s'offre Bencic

Svetlana Kuznetsova (34 ans) a encore de beaux restes. Alors que la retraite approche inévitablement pour la Russe, elle prouve qu'elle est toujours capables de jolis coups. En atteste son succès de jeudi (6-4, 6-4, 1h37) face à Belinda Bencic, classée au neuvième rang mondial et tête de série numéro 4 de ce tournoi de Doha. Une victoire incontestable aux dépens de la Suissesse qui permet à l'ancienne membre du Top 3 de se hisser en quarts de finale, elle qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition dans un tournoi depuis Cincinnati en août dernier (elle avait buté en finale sur Madison Keys). Aujourd'hui 46eme au classement WTA, Kuznetsova est d'ores et déjà assurée de faire un bon de quatorze rangs lundi prochain, pour se retrouver 32eme. Si elle s'impose en demi-finales face à Aryna Sabalenka, elle retrouvera même le Top 30.

Sabalenka revient de loin



Face à elle, elle aura une joueuse biélorusse probablement émoussée par son match de jeudi devant Saisai Zheng. La demi-finaliste du tournoi d'Adelaïde (Australie) en début de saison a en effet eu besoin de trois sets (3-6, 7-6, 6-3) et de 2h22 de jeu pour se défaire de la Chinoise classée au 37eme rang dans la hiérarchie. Mal embarquée dans ce quart de finale après avoir perdu le premier set, la 13eme mondiale a recollé en remportant un deuxième set qui s'est décidé au jeu décisif (7-2) et qui l'a vu être obligée de servir deux fois dos au mur, à 5-4 et 6-5 pour Zheng. Tout de suite breakée dans la dernière manche, Sabalenka a dû courir de nouveau après le score pour réussir à revenir à hauteur (3-3). Elle n'a alors plus perdu le moindre jeu, tandis que son adversaire, elle, s'est effondrée.



DOHA (QATAR, WTA Premier 5, dur extérieur, 2 986 561€)

Tenante du titre : Elise Mertens (BEL)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) - Muguruza (ESP, n°11)

Jabeur (TUN, WC) - Kvitova (RTC, n°8)

Kuznetsova (RUS) bat Bencic (SUI, n°4) : 6-4, 6-4

Sabalenka (BIE, n°9) bat Zheng (CHN) : 3-6, 7-6 (2), 6-3





Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Rybakina (KAZ, n°14) : forfait

Muguruza (ESP, n°11) bat Yastremska (UKR) : 6-2, 6-4

Jabeur (TUN, WC) bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-4, 3-6, 6-3

Kvitova (RTC, n°8) bat Ostapenko (LET) : 6-2, 5-7, 6-1



Kuznetsova (RUS) bat Anisimova (USA) : forfait

Bencic (SUI, n°4) bat Putintseva (KAZ) : 6-4, 6-3

Zheng (CHN) bat Bertens (PBS, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4

Sabalenka (BIE, n°9) bat Sakkari (GRE, n°15) : 6-3, 6-0



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Siegemund (ALL, Q) : 6-3, 6-2

Rybakina (KAZ, n°14) bat Van Uytvanck (BEL) : 5-7, 6-2, 7-6 (8)

Muguruza (ESP, n°11) bat Tomljanovic (AUS) : 6-1, 6-2

Yastremska (UKR) bat Kenin (USA, n°6) : 6-3, 7-6 (4)



Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Pera (USA, Q) : 6-3, 6-0

Jabeur (TUN, WC) bat Brady (USA) : 6-4, 6-3

Ostapenko (LET) bat Strycova (RTC) : 6-1, 6-2

Kvitova (RTC, n°8) bat Suarez Navarro (ESP) : 4-6, 6-3, 6-0



Anisimova (USA) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-3, 6-3

Kuznetsova (RUS) bat Swiatek (POL) : 6-2, 6-2

Putintseva (KAZ) bat Mertens (BEL, n°16) : 4-6, 6-3, 6-2

Bencic (SUI, n°4) bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 4-6, 7-6 (4)



Bertens (PBS, n°7) bat Muchova (RTC) : 6-2, 6-4

Zheng (CHN) bat Zvonareva (RUS, WC) : 7-5, 6-1

Sakkari (GRE, n°15) bat Martincova (RTC, Q) : 3-6, 7-6 (5), 6-0)

Sabalenka (BIE, n°9) bat Kontaveit (EST) : 7-5, 2-6, 7-5



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL, Q) bat Shvedova (KAZ) : 6-3, 6-2

Van Uytvanck (BEL) bat Hercog (SLO) : 6-2, 6-2

Rybakina (KAZ, n°14) bat Cirstea (ROU, WC) : 3-6, 6-3, 6-1



Muguruza (ESP, n°11) bat Kasatkina (RUS, Q) : 7-5, 5-7, 6-3

Tomljanovic (AUS) bat Hon (AUS, Q) : 6-2, 6-4

Yastremska (UKR) bat Flipkens (BEL, Q) : 6-2, 6-4

Kenin (USA, n°6) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Pera (USA, Q) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-1

Jabeur (TUN, WC) bat Siniakova (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Brady (USA) bat Riske (USA, n°13) : 7-6 (10), 1-6, 7-6 (3)



Strycova (RTC) bat Martic (CRO, n°10) : 4-6, 6-1, 6-2

Ostapenko (LET) bat Teichmann (SUI, Q) : 7-5, 2-6, 7-5

Suarez Navarro (ESP) bat Zhang (CHN) : 7-5, 6-0

Kvitova (RTC, n°8) - Bye



Svitolina (UKR, n°5) - Bye

Anisimova (USA) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 7-6 (4)

Kuznetsova (RUS) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-2, 6-2

Swiatek (POL) bat Vekic (CRO, n°17) : 6-4, 7-5



Mertens (BEL, n°16) bat Wang (CHN) : 6-1, 6-2

Putintseva (KAZ) bat Babos (HUN) : 6-3, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (6), 0-6, 6-3

Bencic (SUI, n°4) - Bye



Bertens (PBS, n°7) - Bye

Muchova (RTC) bat Linette (POL) : 6-3, 6-1

Zvonareva (RUS, WC) bat Hsieh (TAI) : 6-4, 6-4

Zheng (CHN) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 1-6, 6-3, 6-2



Sakkari (GRE, n°15) bat Goerges (ALL) : 6-4, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Doi (JAP, LL) : 6-2, 3-6, 6-2

Kontaveit (EST) bat Sevastova (LET) : 6-4, 7-6 (3)

Sabalenka (BIE, n°9) - Bye