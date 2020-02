Un petit tour et puis s'en va pour les Françaises. Ce dimanche, Kristina Mladenovic, 38eme joueuse mondiale, a été sortie d'entrée, au tournoi WTA Premier 5 de Doha au Qatar, sur dur extérieur. C'est la Russe Veronika Kudermetova, 39eme joueuse mondiale, qui a eu le dernier mot, en trois manches (7-6 (6), 0-6, 6-3) et 2h09 de jeu. Dans la première manche, à la faveur de deux balles de break sur trois obtenues, Mladenovic a ainsi réussi à double-breaker son adversaire, avant de se procurer une balle de set à 5-2. Mais incapable de confirmer, la 38eme joueuse mondiale a ensuite perdu tous ses moyens et ses deux services suivants. Les deux joueuses ont ainsi ensuite joué un tie-break. Un jeu décisif durant lequel la Française a alors obtenu une deuxième balle de set, avant de rendre les armes (6-7 (6)). La deuxième manche fut ensuite à sens unique pour Mladenovic qui l'a emporté (6-0), grâce à trois breaks convertis sur ses cinq balles obtenues, non sans avoir elle-même sauvé une balle de break à 4-0. Enfin, durant la troisième et dernière manche, la Tricolore a eu beau sauver quatre balles de break d'entrée, elle a fini par lâcher son service, avant de débreaker dans la foulée. Mais, en fin de rencontre, la native de Saint-Pol-sur-Mer n'a pas tenu la distance, cédant ainsi ses deux dernières mises en jeu et, du même coup, la rencontre (3-6).

Garcia, ce n'est pas mieux...



L'autre Française en lice, Caroline Garcia, a également été éliminée dès le premier jour du tournoi qatari. Opposée à la qualifiée américaine Bernarda Para (64eme), la 47eme joueuse mondiale n'a pas vu le jour, s'inclinant 6-3, 6-1 en 1h05. Malgré trois occasions (à 2-1 dans le premier set et 3-1 dans le deuxième), la Française n'a pas réussi à prendre le service de son adversaire. Pire encore, elle a dû faire face à 10 balles de break, mais n'en a sauvé que six, si bien que Para a breaké d'entrée de match puis à 5-3 dans la première manche, et à 2-1 et 4-1 dans la deuxième, avant de conclure le match sur un jeu blanc. Le compteur de Garcia reste donc bloqué à deux victoires en sept matchs en 2020. Le travail, notamment physique, entamé après l'Open d'Australie à l'Académie Nadal n'a pas encore porté ses fruits. Espérons que son tournoi de Lyon, qui débute dans huit jours, lui permette de reprendre un peu confiance... A noter également la qualification de la tenante du titre, la Belge Elise Mertens, 22eme joueuse mondiale et tête de série n°16, aux dépens de la Chinoise Qiang Wang, 28eme joueuse mondiale, en deux petites manches (6-1, 6-2) et 1h05 de jeu.



DOHA (QATAR, WTA Premier 5, dur extérieur, 2 986 561€)

Tenante du titre : Elise Mertens (BEL)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL, Q) bat Shvedova (KAZ) : 6-3, 6-2

Van Uytvanck (BEL) - Hercog (SLO)

Cirstea (ROU, WC) - Rybakina (KAZ, n°14)



Muguruza (ESP, n°11) - Kasatkina (RUS, Q)

Tomljanovic (AUS) bat Hon (AUS, Q) : 6-2, 6-4

Yastremska (UKR) - Flipkens (BEL, Q)

Kenin (USA, n°6) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Pera (USA, Q) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-1

Jabeur (TUN, WC) - Siniakova (RTC, Q)

Brady (USA) - Riske (USA, n°13)



Martic (CRO, n°10) - Strycova (RTC)

Ostapenko (LET) - Teichmann (SUI, Q)

Zhang (CHN) - Suarez Navarro (ESP)

Kvitova (RTC, n°8) - Bye



Svitolina (UKR, n°5) - Bye

Anisimova (USA) - Alexandrova (RUS)

Kuznetsova (RUS) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-2, 6-2

Swiatek (POL) - Vekic (CRO, n°17)



Mertens (BEL, n°16) bat Wang (CHN) : 6-1, 6-2

Pavlyuchenkova (RUS) - Putintseva (KAZ)

Kudermetova (RUS) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (6), 0-6, 6-3

Bencic (SUI, n°4) - Bye



Bertens (PBS, n°7) - Bye

Muchova (RTC) bat Linette (POL) : 6-3, 6-1

Hsieh (TAI) - Zvonareva (RUS, WC)

Zheng (CHN) - Vondrousova (RTC, n°12)



Sakkari (GRE, n°15) - Goerges (ALL)

Doi (JAP, LL) - Martincova (RTC, Q)

Kontaveit (EST) - Sevastova (LET)

Sabalenka (BIE, n°9) - Bye