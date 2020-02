WTA - Doha : Kvitova et Sabalenka en huitièmes

Première tête de série présente sur les courts ce mardi à Doha, Aryna Sabalenka (n°9) a tenu son rang en se qualifiant pour les huitièmes de finale. La Biélorusse a disposé de l'Estonienne Anett Kontaveit sur le score de 7-5, 2-6, 7-5 en 2h12. Auteure de 9 aces, pour 6 doubles-fautes, Sabalenka a alterné le bon et le moins bon, à l'image de ce deuxième set où elle a breaké d'entrée, avant de perdre trois fois son service. Le dernier set a été très indécis, puisqu'à partir de 3-3, les deux joueuses n'ont plus été capable de tenir leur service, jusqu'à 6-5 en faveur de Sabalenka, qui a enfin pu conclure sur sa mise en jeu, sur sa troisième balle de match. Elle affrontera la Grecque Sakkari ou la Tchèque Martincova. Ça passe également pour la tête de série n°8, Petra Kvitova. La Tchèque a dû batailler, mais a fini par éliminer la future retraitée Carla Suarez Navarro : 4-6, 6-3, 6-0 en 1h43. Comme Sabalenka, la Tchèque a alterné le bon et le moins bon au service (6 aces, 5 doubles-fautes). Elle a perdu le premier set en se faisant breaker à 2-2, mais a ensuite déroulé dans les deux sets suivants. Kvitova affrontera en huitièmes de finale une autre ancienne gagnante de Grand Chelem, Jelena Ostapenko.



DOHA (QATAR, WTA Premier 5, dur extérieur, 2 986 561€)

Tenante du titre : Elise Mertens (BEL)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) - Siegemund (ALL, Q)

Van Uytvanck (BEL) - Rybakina (KAZ, n°14)

Muguruza (ESP, n°11) - Tomljanovic (AUS)

Yastremska (UKR) - Kenin (USA, n°6)



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Pera (USA, Q)

Jabeur (TUN, WC) - Brady (USA)

Ostapenko (LET) bat Strycova (RTC) : 6-1, 6-2

Kvitova (RTC, n°8) bat Suarez Navarro (ESP) : 4-6, 6-3, 6-0



Anisimova (USA) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-3, 6-3

Kuznetsova (RUS) bat Swiatek (POL) : 6-2, 6-2

Mertens (BEL, n°16) - Putintseva (KAZ)

Kudermetova (RUS) - Bencic (SUI, n°4)



Bertens (PBS, n°7) bat Muchova (RTC) : 6-2, 6-4

Zheng (CHN) bat Zvonareva (RUS, WC) : 7-5, 6-1

Sakkari (GRE, n°15) - Martincova (RTC, Q)

Sabalenka (BIE, n°9) bat Kontaveit (EST) : 7-5, 2-6, 7-5



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL, Q) bat Shvedova (KAZ) : 6-3, 6-2

Van Uytvanck (BEL) bat Hercog (SLO) : 6-2, 6-2

Rybakina (KAZ, n°14) bat Cirstea (ROU, WC) : 3-6, 6-3, 6-1



Muguruza (ESP, n°11) bat Kasatkina (RUS, Q) : 7-5, 5-7, 6-3

Tomljanovic (AUS) bat Hon (AUS, Q) : 6-2, 6-4

Yastremska (UKR) bat Flipkens (BEL, Q) : 6-2, 6-4

Kenin (USA, n°6) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Pera (USA, Q) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-1

Jabeur (TUN, WC) bat Siniakova (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Brady (USA) bat Riske (USA, n°13) : 7-6 (10), 1-6, 7-6 (3)



Strycova (RTC) bat Martic (CRO, n°10) : 4-6, 6-1, 6-2

Ostapenko (LET) bat Teichmann (SUI, Q) : 7-5, 2-6, 7-5

Suarez Navarro (ESP) bat Zhang (CHN) : 7-5, 6-0

Kvitova (RTC, n°8) - Bye



Svitolina (UKR, n°5) - Bye

Anisimova (USA) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 7-6 (4)

Kuznetsova (RUS) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-2, 6-2

Swiatek (POL) bat Vekic (CRO, n°17) : 6-4, 7-5



Mertens (BEL, n°16) bat Wang (CHN) : 6-1, 6-2

Putintseva (KAZ) bat Babos (HUN) : 6-3, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (6), 0-6, 6-3

Bencic (SUI, n°4) - Bye



Bertens (PBS, n°7) - Bye

Muchova (RTC) bat Linette (POL) : 6-3, 6-1

Zvonareva (RUS, WC) bat Hsieh (TAI) : 6-4, 6-4

Zheng (CHN) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 1-6, 6-3, 6-2



Sakkari (GRE, n°15) bat Goerges (ALL) : 6-4, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Doi (JAP, LL) : 6-2, 3-6, 6-2

Kontaveit (EST) bat Sevastova (LET) : 6-4, 7-6 (3)

Sabalenka (BIE, n°9) - Bye