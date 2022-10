WTA : Dodin de retour dans le Top 100, Kontaveit retrouve le podium

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 3 octobre 2022

Caroline Garcia (FRA) 2 930

Alizé Cornet (FRA) 1 321

Diane Parry (FRA) 871



Océane Dodin (FRA) 654

Océane Dodin n'a pas tout perdu en République Tchèque. Une semaine après sa défaite en demi-finales du Challenger de Budapest, la Nordiste sortie au 1er tour à Parme quelques jours plus tôt espérait pouvoir se racheter à l'occasion du tournoi d'Ostrava. Malheureusement pour elle, elle n'a même pas passé les qualifications, puisqu'elle s'est inclinée dès son premier match contre la Canadienne Eugénie Bouchard. Cela n'empêche pas pour autant Dodin, 46eme au meilleur de sa carrière (en juin 2017), de faire son retour ce lundi dans le Top 100 du classement WTA, en 100eme position. Absente des courts depuis son sacre à l'US Open, Iga Swiatek trône toujours au sommet de la hiérarchie, devant la Tunisienne Ons Jabeur et Anett Kontaveit. Sortie au 2eme tour à New York, l'Estonienne a atteint la finale sur ses terres à Tallinn ce week-end pour son retour à la compétition, un mois après sa déception de l'US Open. Balayée par Barbora Krejcikova à une victoire de décrocher son septième titre sur le circuit, elle retrouve néanmoins le podium ce lundi, au détriment de l'Espagnole Paula Badosa. Chassé-croisé également plus bas entre la Biélorusse Aryna Sabalenka, de nouveau 5eme ce lundi, et l'Américaine Jessica Pegula, qui glisse en 6eme position. Pas d'autre changement en ce qui concerne la suite de ce Top 10 où figure toujours la Française Caroline Garcia, même si cette dernière, demi-finaliste à New York (pour la première fois de sa vie dans un tournoi du Grand Chelem) avait été stoppée d'entrée dans son élan il y a dix jours à Tokyo.Ons Jabeur (TUN) 4 885Anett Kontaveit (EST) 4 010 (+1)Paula Badosa (ESP) 3 934 (-1)Aryna Sabalenka (BIE) 3 470 (+1)Jessica Pegula (USA) 3 447 (-1)Maria Sakkari (GRE) 3 355Coco Gauff (USA) 3 047Simona Halep (ROU) 3 025...