Dayana Yastremska s’est ouvert les portes des quarts de finale à Courmayeur. L’Ukrainienne, tête de série numéro 10 du tournoi organisé dans la cité italienne, a pris le meilleur sur sa compatriote Kateryna Kozlova en trois manches. Grâce à deux séries de trois jeux remportés, la 79eme mondiale a empoché le premier set avant de manquer deux balles de break d’entrée de deuxième. Kateryna Kozlova, elle, n’a pas laissé passer sa chance pour revenir à une manche partout. Les deux joueuses se sont échangé des breaks à deux reprises pour se retrouver à cinq jeux partout dans la dernière manche. Après avoir écarté trois dernières balles de break, Dayana Yastremska a conclu la rencontre sur le service de son adversaire (6-1, 3-6, 7-5 en 1h53’). L’Ukrainienne fera face à une Italienne en quarts de finale, Lucrezia Stefanini ou la tête de série numéro 7 Jasmine Paolini.

Li n'a pas perdu le rythme

Après son titre à Tenerife, Ann Li n’a pas perdu le rythme. A l’occasion de son entrée en lice à Courmayeur, la tête de série numéro 9 a pris le meilleur sur Kamilla Rakhimova en trois manches. La Russe, après avoir vu le break acquis d’entrée être effacé par l’Américaine, a pris à nouveau le service de son adversaire dans le septième jeu. Sur un jeu blanc, la 118eme mondiale a ensuite remporté le premier set. Dos au mur, Ann Li a tout d’abord écarté une balle de break avant de prendre le service de la Russe et d’égaliser à une manche partout, non sans une dernière frayeur. Le dernier set a été marqué par trois jeux de service perdus consécutivement, une série qui a tourné en faveur de la 48eme mondiale qui, après avoir écarté une dernière balle de débreak, a pu conclure (4-6, 6-3, 6-4 en 2h06’) et rejoindre Magdalena Frech en huitièmes de finale. Ça passe également pour la Danoise Clara Tauson, 49eme joueuse mondiale et tête de série n°5, contre l'Italienne Giulia Gatto-Monticone, 193eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-4, 6-1) et 1h09 de jeu. En revanche, c'est terminé pour l'Américaine Alison Riske, 50eme joueuse mondiale et tête de série n°6, sortie par la Russe Anna Kalinskaya, 114eme joueuse mondiale, en trois sets (6-3, 0-6, 6-3) et 1h46 de jeu. Cela offrira, au prochain tour, un duel avec sa compatriote Liudmila Samsonova, 42eme joueuse mondiale et tête de série n°3, qui a éliminé l'Espagnole Aliona Bolsova Zadoinov, 175eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h14 de jeu.



COURMAYEUR (Italie, WTA 250, dur, 201 975€)

Première édition



Huitièmes de finale

Yastremska (UKR, n°10) bat Kozlova (UKR) : 6-1, 3-6, 7-5

Stefanini (ITA, WC) - Paolini (ITA, n°7)

S.Zheng (CHN) - Vekic (CRO)

Wang (CHN) - Zhang (CHN, n°8)



Kalinskaya (RUS) bat Riske (USA, n°6) : 6-3, 0-6, 6-3

Samsonova (RUS, n°3) bat Bolsova Zadoinov (ESP, Q) : 6-3, 6-3

Tauson (DAN, n°5) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-4, 6-1

Frech (POL) - Li (USA, n°9)



1er tour

Yastremska (UKR, n°10) bat Diatchenko (RUS) : 6-3, 6-1

Kozlova (UKR) bat Bronzetti (ITA) : 6-1, 6-3

Stefanini (ITA, WC) bat Minella (LUX) : 6-3, 3-6, 7-5

Paolini (ITA, n°7) bat Di Giuseppe (ITA, Q) : 6-4, 6-1



S.Zheng (CHN) bat Martic (CRO, n°4) : 6-3, 6-4

Vekic (CRO) bat Q.Zheng (CHN, Q) : 7-6 (1), 6-2

Wang (CHN) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-1, 5-0 abandon

Zhang (CHN, n°8) bat Pieri (ITA, WC) : 6-1, 6-3



Riske (USA, n°6) bat Raina (IND, LL) : 6-1, 6-1

Kalinskaya (RUS) bat Trevisan (ITA) : 6-2, 6-4

Bolsova Zadoinov (ESP, Q) bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-7 (2), 6-4

Samsonova (RUS, n°3) bat Wagner (ALL, Q) : 6-3, 6-0



Tauson (DAN, n°5) bat Voegele (SUI) : 6-2, 6-2

Gatto-Monticone (ITA, Q) bat Caregaro (ITA, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Frech (POL) bat Radwanska (POL, LL) : 6-2, 6-4

Li (USA, n°9) bat Rakhimova (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4