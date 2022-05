WTA : Cornet, dernière saison sur le circuit ?

Le tennis français voit ses trentenaires dire stop. Jo-Wilfried Tsonga rangera sa raquette après Roland-Garros et Gilles Simon a officialisé samedi que la saison en cours sera sa dernière sur les courts. Cette issue pour le Niçois est celle que pourrait également connaitre Alizé Cornet, elle aussi Niçoise. Interrogée par RMC ce dimanche matin, la joueuse aux six titres sur le circuit WTA a révélé qu’elle vit « peut-être sa dernière saison » sur le circuit bien qu’elle « laisse la porte ouverte pour l’année prochaine ». A 32 ans, après de nombreuses années passées à faire de sa passion son métier, celle qui reste sur 60 participations de rang à un tournoi du Grand Chelem sait de quoi son avenir sera fait. Passionnée par l’écriture, elle vient de publier son premier roman, « La valse des Jours » aux éditions Flammarion, et pourra y consacrer plus de temps.

« Commencer le prochain chapitre de ma vie »

Alizé Cornet a expliqué son ressenti sur sa décision de dire prochainement stop au tennis. « Je sens que j'arrive au bout du chemin, j'ai beaucoup donné au tennis. Avec ma transition de romancière, ça me donne envie de commencer le prochain chapitre de ma vie. J’anticipe la fin de carrière. Ce n’est pas vraiment prémédité, reconnait-elle tout en maintenant ses objectifs sur les courts, expliquant par ailleurs son approche différente des compétitions. Evidemment, j’ai toujours des ambitions dans le tennis. Je me suis un peu détachée des objectifs de résultats parce que ça met beaucoup d'attente, de pression et ce n'est pas du bon stress. J'ai fait un quart de finale en Australie, car il y a eu un lâcher-prise. A Roland-Garros, il y a toujours une envie de trop bien faire. Donc j'ai envie de me faire plaisir cette année, de ne pas trop me focaliser sur les résultats et on verra où ça me mène. »