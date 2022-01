WTA : Cornet 37eme mondiale, Collins dans le Top 10

La première a signé la plus belle performance de sa carrière à l'aube de sa probable future retraite. L'autre s'est retrouvée pour la première fois sur la dernière marche dans un tournoi du Grand Chelem alors que son résultat était une demi-finale jusqu'alors. Alizé Cornet et Danielle Collins sont les deux grands gagnantes de ce nouveau classement WTA. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que les deux joueuses se sont affrontées en quarts de finale de cet Open d'Australie qui a permis à Ashleigh Barty de non seulement conforter sa déjà large avance sur Aryna Sabalenka mais aussi de soulever enfin ce trophée dont elle rêvait depuis ses débuts. Malheureusement pour Cornet, elle n'avait pas pesé lourd face à l'Américaine en en dépit de son fabuleux parcours à Melbourne. Une quinzaine qui lui permet de réaliser l'une des plus belles progressions de ce lundi, avec un bond de 24 places qui permet à la Niçoise de retrouver le Top 40, en 37eme position.

Swiatek frappe de nouveau aux portes du podium



Les autres Françaises du Top 100 ne peuvent pas en dire autant. Elles reculent toutes dans la hiérarchie à l'exception d'Océane Dodin (83eme, +2). Kristina Mladenovic (98eme, -10), pourtant sacrée en double mixte, pourrait même très vite ne plus faire partie des cent premières mondiales à force d'accumuler les déconvenues en simple. Superbe opération pour Cornet donc mais aussi pour Collins. Malgré sa défaite en finale contre la numéro 1 mondiale, l'Américaine, 10eme, apparaît pour la première fois de sa vie dans le Top 10. Sortie en demi-finales par Collins, Iga Swiatek retrouve, elle, cette quatrième place mondiale qu'elle avait déjà occupée par le passé et constitue toujours à ce jour son meilleur classement en carrière. Barbora Krejcikova fait son retour sur le podium (3eme) aux côtés de Sabalenka et Barty, tandis que Garbine Muguruza (7eme, -4) et Annett Kontaveit (9eme, -2) reculent.



TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 31 janvier 2022

1- Ashleigh Barty (AUS) 8 331 points

2- Aryna Sabalenka (BIE) 5 698

3- Barbora Krejcikova (RTC) 5 533 (+1)

4- Iga Swiatek (POL) 4 456 (+5)

5- Karolina Pliskova (RTC) 4 452

6- Paula Badosa (ESP) 4 429

7- Garbiñe Muguruza (ESP) 4 195 (-4)

8- Maria Sakkari (GRE) 4 071

9- Anett Kontaveit (EST) 3 871 (-2)

10- Danielle Collins (USA) 3 071 (+20)

…

37- Alizé Cornet (FRA) 1 410 (+24)

71- Caroline Garcia (FRA) 930 (-1)

78- Clara Burel (FRA) 884 (-1)

83- Océane Dodin (FRA) 846 (+2)

98- Kristina Mladenovic (FRA) 740 (-10)

...