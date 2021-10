WTA - Cluj-Napoca : Qualification en quarts de finale d'Emma Raducanu

Emma Raducanu a bien renoué avec la victoire. Surprise d’entrée à Indian Wells pour son retour après son succès à l’US Open, la Britannique s’est qualifiée pour les quarts de finale à Cluj-Napoca. Après avoir pris le meilleur sur Polona Hercog lors de son entrée en lice, la 23eme mondiale s’est défaite en deux manches d’Ana Bogdan. En difficulté sur son service dès le premier jeu, la tête de série numéro 3 a su tenir le coup avant d’aller chercher le break sur un jeu blanc dans la foulée. Plus inquiétée, Emma Raducanu a conclu le premier set sur un nouveau jeu blanc. Sur sa lancée, la Britannique a pris le service de la Roumaine dès le premier jeu de la deuxième manche mais cette dernière a su recoller à deux jeux partout. Toutefois, le septième jeu a fait pencher la balance en faveur d’Emma Raducanu qui s’impose sur un dernier jeu blanc (6-3, 6-4 en 1h31’). Pour une place dans le dernier carré, elle devra en découdre avec Marta Kostuyk, tête de série numéro 6, qui s’est jouée de Mona Barthel (6-4, 6-4 en 1h12’). Rebecca Peterson, quant à elle, a mis fin au parcours de Maria Bara Irina de manière autoritaire (6-0, 6-3 en 1h14’) pour rejoindre Lesia Tsurenko en quarts de finale.



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, dur, 202 008€)

Première édition



Quarts de finale

Halep (ROU, n°1) ou Gracheva (RUS) - Cristian (ROU, WC)

Raducanu (GBR, n°3) - Kostyuk (UKR, n°6)

Peterson (SUE) - Tsurenko (UKR, Q)

Kalinina (UKR, n°8) - Van Uytvanck (BEL) ou Kontaveit (EST, n°2)



Huitièmes de finale

Halep (ROU, n°1) - Gracheva (RUS)

Cristian (ROU, WC) bat Tomljanovic (AUS, n°5) : 7-6 (5), 7-5

Raducanu (GBR, n°3) bat Bogdan (ROU) : 6-3, 6-4

Kostyuk (UKR, n°6) bat Barthel (ALL) : 6-4, 6-4



Peterson (SUE) bat Bara Irina (ROU, WC) : 6-0, 6-3

Tsurenko (UKR, Q) bat Gasanova (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Kalinina (UKR, n°8) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-2

Van Uytvanck (BEL) - Kontaveit (EST, n°2)



1er tour

Halep (ROU, n°1) bat Ruse (ROU) : 6-1, 6-2

Gracheva (RUS) bat Petkovic (ALL) : 6-4, 2-6, 6-4

Cristian (ROU, WC) bat Juvan (SLO) : 3-6, 7-6 (8), 7-6 (3)

Tomljanovic (AUS, n°5) bat Potapova (RUS) : 6-2, 5-7, 7-5



Raducanu (GBR, n°3) bat Hercog (SLO) : 4-6, 7-5, 6-1

Bogdan (ROU) bat Jorovic (SER) : 7-6 (1), 6-4

Barthel (ALL) bat Bondar (HUN, Q) : 6-3, 7-5

Kostyuk (UKR, n°6) bat Pera (USA) : 6-3, 6-4



Bara Irina (ROU, WC) bat Begu (ROU, n°7) : 7-6 (2), 0-6, 6-4

Peterson (SUE) bat Fett (CRO, LL) : 6-1, 6-3

Tsurenko (UKR, Q) bat Prisacariu (ROU, WC) : 7-5, 6-2

Gasanova (RUS, Q) bat Teichmann (SUI, n°4) : 4-6, 6-0, 7-5



Kalinina (UKR, n°8) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-1, 6-1

Friedsam (ALL) bat Ignatik (ROU, Q) : 5-7, 6-4, 6-4

Van Uytvanck (BEL) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-4

Kontaveit (EST, n°2) bat Krunic (SER, Q) : 6-3, 7-5