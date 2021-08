WTA - Cluj-Napoca : Kucova a tremblé mais poursuit sa route

A l'instar d'Andrea Petkovic (n°2), solide la veille face à la Roumaine Cristian, Kristina Kucova reste en course dans le tournoi de Cluj-Napoca (Roumanie). La joueuse slovaque de 31 ans propulsée dans la peau de principale prétendante pour la victoire finale après les éliminations d'Alizé Cornet, Ruse, Juvan, Bogdan ou encore Trevisan a toutefois dû batailler pendant plus de trois heures (3h06) ce jeudi au deuxième tour pour pouvoir valider son billet pour les quarts de finale. La locale Maria Bara Irina, classée au 120eme rang mondial, a en effet posé d'énormes difficultés (2-6, 7-6, 7-6) à la tête de série numéro 8 du tournoi, qui s'en est finalement sortie en remportant les deux derniers sets de cette partie au jeu décisif (7-3 puis 7-5). Le match avait en effet très mal commencé pour la 118eme au classement, balayée dans la première manche (6-2 en 44 minutes) et contrainte de ne plus perdre le moindre set pour éviter une fâcheuse désillusion contre une joueuse (très légèrement) moins bien classée. Plus de peur que de mal finalement pour la récente finaliste du tournoi de Gdynia, où elle avait déjà souffert pour se débarrasser de la Roumaine (3-6, 7-5, 6-4). Pour disputer sa deuxième finale en deux semaines, Kucova devra maintenant écarter de sa route l'Egyptienne Sherif, classée (119eme) entre la Slovaque et Bara Irina. Cela ne s'invente pas.



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, terre battue, 235 238€)

Première édition



Quarts de finale

Sherif (EGY) - Kucova (SLQ, n°8)

Kr.Pliskova (RTC) - Buzarnescu (ROU)

Schmiedlova (SLQ) - Krunic (SER)

Mendez (AUS, Q) - Petkovic (ALL, n°2)



2eme tour

Sherif (EGY) bat Eala (PHI) : 6-2, 6-2

Kucova (SLQ, n°8) bat Bara (ROU) : 2-6, 7-6 (3), 7-6 (5)

Kr.Pliskova (RTC) bat Kawa (POL) : 6-4, 6-4

Buzarnescu (ROU) bat Arruabarrena (ESP) : 6-3, 7-5



Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO, n°6) : 7-6 (7), 6-0

Krunic (SER) bat Bogdan (ROU, n°3) : 6-3, 6-3

Mendez (AUS, Q) bat Tsurenko (UKR) : 4-3, abandon

Petkovic (ALL, n°2) bat Cristian (ROU) : 6-4, 6-3



1er tour

Sherif (EGY) bat Cornet (FRA, n°1) : 6-2, 6-4

Eala (PHI) bat Ormaechea (ARG, Q) : 7-5, 6-2

Bara (ROU) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-3

Kucova (SLQ, n°8) bat Buyukakcay (TUR) : 6-1, 6-1



Kr.Pliskova (RTC) bat Trevisan (ITA, n°4) : 6-4, 6-4

Kawa (POL) bat Szabo (ROU) : 6-2, 6-1

Arruabarrena (ESP) bat Tiron (ROU) : 6-0, 6-0

Buzarnescu (ROU) bat Tomova (BUL, n°7) : 6-2, 6-3



Juvan (SLO, n°6) bat Melnikova (RUS) : 6-1, 6-1

Schmiedlova (SLQ) bat Kuzmova (SLQ) : 6-4, 6-2

Krunic (SER) bat Naito (JAP) : 6-3, 5-0, abandon

Bogdan (ROU, n°3) bat Udvardy (HUN) : 6-2, 6-4



Tsurenko (UKR) bat Ruse (ROU, n°5) : 6-3, 6-3

Mendez (AUS, Q) bat Fett (CRO, Q) : 6-2, 6-2

Cristian (ROU) bat Jani (HON) : 6-1, 6-2

Petkovic (ALL, n°2) bat Dulgheru (ROU, Q) : 6-3, 4-1, abandon