WTA - Cluj-Napoca : Kalinina première qualifiée pour les quarts de finale

Anhelina Kalinina sera bien au rendez-vous des quarts de finale à Cluj-Napoca. L’Ukrainienne, tête de série numéro 8, s’est qualifiée aux dépens de l’Allemande Anna-Lena Friedsam en deux manches sèches. Inquiétée en début de match avec trois balles de break contre elle, la 59eme joueuse mondiale a alors aligné cinq jeux pour aller chercher le premier set. Avec les quatre premiers jeux, Anhelina Kalinina s’est facilité la vie pour conclure la rencontre sur un jeu blanc (6-2, 6-2 en 1h12’). Pour une place en demi-finale, l’Ukrainienne retrouvera Alison Van Uytvanck, Aleksandra Krunic ou la tête de série numéro 2 du tournoi Anett Kontaveit.



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, dur, 202 008€)

Première édition



2eme tour

Halep (ROU, n°1) ou Ruse (ROU) - Gracheva (RUS)

Cristian (ROU, WC) - Tomljanovic (AUS, n°5)

Raducanu (GBR, n°3) - Bogdan (ROU)

Barthel (ALL) - Kostyuk (UKR, n°6)



Bara Irina (ROU, WC) - Peterson (SUE)

Tsurenko (UKR, Q) - Gasanova (RUS, Q)

Kalinina (UKR, n°8) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-2

Van Uytvanck (BEL) - Krunic (SER, Q) ou Kontaveit (EST, n°2)



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Ruse (ROU)

Gracheva (RUS) bat Petkovic (ALL) : 6-4, 2-6, 6-4

Cristian (ROU, WC) bat Juvan (SLO) : 3-6, 7-6 (8), 7-6 (3)

Tomljanovic (AUS, n°5) bat Potapova (RUS) : 6-2, 5-7, 7-5



Raducanu (GBR, n°3) bat Hercog (SLO) : 4-6, 7-5, 6-1

Bogdan (ROU) bat Jorovic (SER) : 7-6 (1), 6-4

Barthel (ALL) bat Bondar (HUN, Q) : 6-3, 7-5

Kostyuk (UKR, n°6) bat Pera (USA) : 6-3, 6-4



Bara Irina (ROU, WC) bat Begu (ROU, n°7) : 7-6 (2), 0-6, 6-4

Peterson (SUE) bat Fett (CRO, LL) : 6-1, 6-3

Tsurenko (UKR, Q) bat Prisacariu (ROU, WC) : 7-5, 6-2

Gasanova (RUS, Q) bat Teichmann (SUI, n°4) : 4-6, 6-0, 7-5



Kalinina (UKR, n°8) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-1, 6-1

Friedsam (ALL) bat Ignatik (ROU, Q) : 5-7, 6-4, 6-4

Van Uytvanck (BEL) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-4

Krunic (SER, Q) - Kontaveit (EST, n°2)