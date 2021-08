WTA - Cluj-Napoca : Juvan expéditive

Kaja Juvan n'a pas trainé pour ses débuts au tournoi sur terre battue de Cluj-Napoca, en Roumanie, qui fait son apparition au calendrier WTA et où Alizé Cornet sera la tête de série n°1 (si elle arrive à temps, en raison d'un problème d'avion). La Slovène, 114eme mondiale et tête de série n°6, a disposé de la Russe Marina Melnikova (189eme) sur le score de 6-1, 6-1 en 1h10. Juvan a mené 4-0 dans le premier set et 5-0 dans le deuxième, et a lâché dans chaque manche l'un de ses breaks d'avance, mais elle n'a pas tremblé pour reprendre le service adverse dans la foulée et s'imposer, bien aidée par les huit doubles-fautes de son adversaire.



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, terre, 235 238€)

Première édition



1er tour

Cornet (FRA, n°1) - Sherif (EGY)

Eala (PHI) - Q

Friedsam (ALL) - Bara (ROU)

Buyukakcay (TUR) - Kucova (SLQ, n°8)



Trevisan (ITA, n°4) - Pliskova (RTC)

Szabo (ROU) - Kawa (POL)

Arruabarrena (ESP) bat Tiron (ROU) : 6-0, 6-0

Buzarnescu (ROU) - Tomova (BUL, n°7)



Juvan (SLO, n°6) bat Melnikova (RUS) : 6-1, 6-1

Kuzmova (SLQ) - Schmiedlova (SLQ)

Q - Naito (JAP)

Q - Bogdan (ROU, n°3)



Ruse (ROU, n°5) - Tsurenko (UKR)

Q - Q

Jani (HON) - Cristian (ROU)

Q - Petkovic (ALL, n°2)