WTA - Cluj-Napoca : Cornet déjà dehors !

Sortie d'entrée aux Jeux de Tokyo, certes logiquement face à Karolina Pliskova, numéro 7 mondiale, Alizé Cornet, balayée par la Tchèque au Japon (6-1, 6-3), espérait profiter de son crochet par la Roumanie, étape suivante d'un agenda qui l'a conduira ensuite aux Etats-Unis et au Canada pour préparer l'US Open, pour se refaire une santé. C'est raté. La Niçoise, tête de série numéro 1 de ce tournoi roumain dont elle était la seule membre du Top 100 en lice avec l'Allemande Andrea Petkovic (n°2), est tombée de haut ce mardi dès le premier tour. Opposée à la modeste joueuse égyptienne Mayar Sherif, 119eme au classement, Cornet, battue lors de ses trois dernières sorties (elle avait quitté Wimbledon au bout de deux tours) a de nouveau pris une petite fessée (6-2, 6-4, 1h26 de jeu), face pourtant cette fois à une adversaire bien modeste, pour ne pas dire inconnue sur le circuit. Après la locale Ruse et l'Italienne Trevisan, éliminée mardi par Krystina Pliskova, la Française est la troisième tête de série à prendre la porte.



CLUJ-NAPOCA (Roumanie, WTA 250, terre battue, 235 238€)

Première édition



2eme tour

Sherif (EGY) - Eala (PHI) ou Ormaechea (ARG, Q)

Bara (ROU) - Kucova (SLQ, n°8)

Kr.Pliskova (RTC) - Kawa (POL)

Arruabarrena (ESP) - Buzarnescu (ROU)



Juvan (SLO, n°6) - Schmiedlova (SLQ)

Krunic (SER) - Bogdan (ROU, n°3)

Tsurenko (UKR) - Fett (CRO, Q) ou Mendez (AUS, Q)

Cristian (ROU) - Dulgheru (ROU, Q) - Petkovic (ALL, n°2)





1er tour

Sherif (EGY) bat Cornet (FRA, n°1) : 6-2, 6-4

Eala (PHI) - Ormaechea (ARG, Q)

Bara (ROU) bat Friedsam (ALL) : 6-2, 6-3

Kucova (SLQ, n°8) bat Buyukakcay (TUR) : 6-1, 6-1



Kr.Pliskova (RTC) bat Trevisan (ITA, n°4) : 6-4, 6-4

Kawa (POL) bat Szabo (ROU) : 6-2, 6-1

Arruabarrena (ESP) bat Tiron (ROU) : 6-0, 6-0

Buzarnescu (ROU) bat Tomova (BUL, n°7) : 6-2, 6-3



Juvan (SLO, n°6) bat Melnikova (RUS) : 6-1, 6-1

Schmiedlova (SLQ) bat Kuzmova (SLQ) : 6-4, 6-2

Krunic (SER) bat Naito (JAP) : 6-3, 5-0, abandon

Bogdan (ROU, n°3) bat Udvardy (HUN) : 6-2, 6-4



Tsurenko (UKR) bat Ruse (ROU, n°5) : 6-3, 6-3

Fett (CRO, Q) - Mendez (AUS, Q)

Cristian (ROU) bat Jani (HON) : 6-1, 6-2

Dulgheru (ROU, Q) - Petkovic (ALL, n°2)