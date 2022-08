WTA - Cleveland : Tan balayée

En méforme depuis son superbe parcours à Wimbledon en juillet dernier pour sa première participation au tournoi londonien (elle n'avait jamais dépassé le cap du 2eme tour dans un tournoi du Grand Chelem), Harmony Tan espérait profiter de son premier tournoi sur le circuit WTA, cette semaine à Cleveland, pour se refaire une santé. Malheureusement pour la jeune Française de 24 ans, ses débuts dans ce tournoi dont elle avait intégré le grand tableau après deux victoires en qualifications ce week-end (contre les modestes Aney et Sutjiadi) ne se sont pas du tout passés comme elle l'espérait. Opposée au 1er tour à Clara Tauson, la Parisienne s'est fait corriger (6-3, 6-1 en 1h17 de jeu) par la Danoise classée au 58eme rang mondial. Une grosse désillusion pour la 111eme mondiale, qui s'imaginait bien jouer un vilain tour à son adversaire, comme l'avaient fait les cinq dernières joueuses qu'avaient affrontées Tauson sur le circuit.

La première victoire de Tauson depuis Indian Wells

La tombeuse d'Anett Kontaveit au 2eme tour du dernier Open d'Australie restait en effet sur quatre défaites d'entrée depuis son élimination prématurée à Indian Wells (2eme tour), certes face à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, en mars dernier. Pire : Tauson, contrainte de passer par les qualifications à Cincinnati la semaine dernière, avait subi un sixième revers d'affilée, contre l'Australienne Alja Tomljanovic, qui lui avait tout de suite barré la porte du tableau principal. Même moins bien classée que la Danoise, Tan pouvait donc espérer elle aussi profiter de la méforme de la jeune joueuse de 19 ans et retrouver ainsi le goût d'un 2eme tour, pour la première fois depuis Wimbledon (elle n'avait joué que des tournois Challenger depuis). Au lieu de cela : la Française, breakée d'entrée dans la première manche et qui n'a pas résisté beaucoup plus longtemps dans le set suivant, n'a pas pesé lourd. Pas vraiment bon pour la confiance à l'aube de l'US Open pour celle qui bénéficiera d'une invitation et se verrait bien évidemment refaire le coup de Londres.