WTA - Cleveland : Kontaveit triomphe aux dépens de Begu

The classic trophy kiss in Cleveland 😚🏆

Your #TennisInTheLand singles champion, Anett Kontaveit! pic.twitter.com/DWviK3NcC5



— wta (@WTA) August 28, 2021

CLEVELAND (Etats-Unis, WTA 250, dur, 200 801€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

2eme tour

Garcia (FRA)

Quatre ans qu'Anett Kontaveit n'avait plus triomphé sur le circuit WTA. C'est chose faite depuis ce samedi. Suite à son succès sur le gazon néerlandais de S-Hertogenbosch en 2017, l'Estonienne a enfin resoulevé un trophée. Ce samedi. Avec des pourcentages oscillant entre 60% et 70% de bonnes premières balles au service, les deux joueuses ont fait preuve de solidité. Mais finalement, la tête de série numéro 2 dans l'Ohio a remporté la guerre des nerfs.Tout d'abord, Anett Kontaveit a pris un léger ascendant dans le tie-break du premier set, gagnant par exemple les longs échanges depuis les fonds de court. La 30eme joueuse mondiale n'a ensuite pas tremblé au moment de confisquer la mise en jeu de son adversaire à 5-5, juste avant de convertir dans la foulée sa première balle de set. Par la suite au cours de la seconde manche,et s'emparer d'un avantage précieux qu'elle n'a pas lâché jusqu'au bout de la rencontre.ou encore l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, tête de série numéro 7, au stade des demies. Les deux finalistes de Cleveland participeront à l'US Open et entreront en lice dans ce tournoi du Grand Chelem dans deux jours. Au premier tour, Anett Kontaveit partira avec les faveurs des pronostics au bénéfice de son statut de tête de série numéro 28, face à l'Australienne Samantha Stosur. Quant à Irina Begu, elle défiera ce lundi l'Allemande Andrea Petkovic. La gagnante de ce duel pourrait croiser la route de l'Espagnole Garbine Muguruza, tête de série numéro 9 à New-York.- Begu (ROU) : 7-6(5), 6-4bat Linette (POL, n°6) : 7-6 (2), 6-2bat Sorribes Tormo (ESP, n°7) : 6-4, 6-4bat Kasatkina (RUS, n°1) : 6-1, 6-2bat Sasnovich (BIE) : 6-2, 6-4bat Zhang (CHN, n°9) : 6-3, 6-1bat Siniakova (RTC) : 6-3, 5-7, 6-2bat McNally (USA) : 2-6, 6-4, 6-2bat Fruhvirtova (RTC, Q) : 7-6 (2), 6-4bat Hercog (SLO) : 7-6 (5), 7-5bat Podoroska (ARG, n°5) : 6-7 (7), 6-4, 6-4bat Zvonareva (RUS) : forfaitbat Mattek-Sands (USA) : 6-4, 7-6 (7)bat Hanatani (JAP) : 6-0, 6-0bat: 6-3, 6-3