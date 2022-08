WTA - Cleveland : Kenin enchaîne et s'offre une tête de série

Elle n'avait plus enchaîné deux victoires consécutives depuis le mois de janvier dernier. L'Américaine Sofia Kenin, redescendue à la 415eme place mondiale, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Cleveland aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire contre la Roumaine Irina Begu, 34eme joueuse mondiale et tête de série n°5, en deux petits sets (6-3, 6-2) et 1h13 de jeu. Dans la première manche, l'Américaine a pourtant dû sauver une balle de break d'entrée, avant finalement de faire le break dans la foulée. Pour finir par perdre son avantage tout de suite après. Mais, au meilleur des moments, soit à 4-3, Sofia Kenin a alors de nouveau pris le service de son adversaire. Sur sa mise en jeu suivante, la moins bien classée des deux s'y est reprise à deux fois, mais elle a bel et bien fini par s'adjuger cette première manche (6-3).

Kenin va au moins gagner 91 places

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la 415eme joueuse mondiale a de nouveau fait le break d'entrée, avant de devoir sauver deux balles de débreak dans la foulée. Et là encore, au meilleur des moments, soit à 4-2, l'Américaine a de nouveau fait le break. Pour ensuite conclure et valider son ticket pour le tour suivant, à sa deuxième balle de match (6-2). En quarts de finale, Sofia Kenin affrontera la gagnante du duel qui opposera la Tchèque Barbora Krejcikova, 23eme joueuse mondiale, tête de série n°1 et bénéficiaire d'une wild card, à l'Américaine Bernarda Pera, 51eme joueuse mondiale. Le beau parcours de Sofia Kenin va lui faire gagner au moins 91 places au prochain classement WTA. Au pire future 324eme, l'Américaine peut grimper à la 271eme place en cas de demie et même à la 158eme place mondiale en cas de victoire finale.