WTA - Cleveland : Deuxième titre de suite pour Samsonova

10-match winning streak cemented with a title 🏆@LiudaSamsonova moves past the No.7 seed Sasnovich, 6-1, 6-3!#TennisInTheLand pic.twitter.com/V0KW2aBDg6

— wta (@WTA) August 27, 2022

Samsonova n’a pas tremblé

Liudmila Samsonova confirme que 2022 est la plus belle saison de sa carrière. Déjà sacrée sur dur à Washington au début du mois d’août, la Russe a récidivé ce samedi à Cleveland en venant à bout assez aisément d’Aliaksandra Sasnovich. Une finale dont l’entame a pu laisser croire à un peu d’indécision. En effet, si Liudmila Samsonova a frappé fort d’entrée en prenant le service de son adversaire dès le premier jeu, la Biélorusse a immédiatement su répondre. Convertissant sa première balle de break, la 36eme mondiale a su revenir à hauteur. Toutefois, l’opportunité de breaker ne s’est plus présentée à nouveau et… elle n’a plus été en mesure de remporter le moindre jeu. Ne lâchant jamais plus de deux points au service et prenant celui d’Aliaksandra Sasnovich à trois reprises sur sept balles de break obtenues, la 45eme mondiale a empoché un premier set qu’elle a nettement dominé.Les débats se sont alors équilibrés. Autant la Russe que la Biélorusse ont remporté leur premier jeu de service mais la situation s’est alors bien vite décantée. Dès que l’opportunité s’est présentée, Liudmila Samsonova a pris le service d’Aliaksandra Sasnovich afin de mener quatre jeux à un. Dos au mur, la tête de série numéro 7 dans l’Ohio a tenté de réagir mais sa seule occasion de débreak est restée lettre morte. Dans la foulée, Liudmila Samsonova a obtenu une première balle de match sur l’engagement de son adversaire mais, dans un sursaut d’orgueil, cette dernière l’a écartée avant de tenir son service. Ce n’était alors que partie remise puisque la Russe a pu sceller le sort de cette finale sur son propre engagement (6-1, 6-3 en 1h13’). Avant de rallier Flushing Meadows pour l’US Open, Liudmila Samsonova fait le plein de confiance avec un deuxième titre en quelques semaines, elle qui reste invaincue en trois finales disputées sur le circuit WTA.