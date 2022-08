WTA - Cleveland : Alexandrova éliminée par Brengle

Ekaterina Alexandrova ne verra pas les quarts de finale à Cleveland. La Russe, tête de série numéro 3, s’est inclinée face à Madison Brengle en trois manches. Une rencontre qui a démarré par des échanges de breaks lors des quatre premiers jeux mais qui a ensuite vu Ekaterina Alexandrova prendre l’ascendant en tenant fermement sa mise en jeu à deux reprises. A sa deuxième balle de set, la 28eme mondiale a su empocher la première manche. La deuxième a une nouvelle fois vu les deux joueuses perdre alternativement leur service mais, alors mené cinq jeux à trois, Madison Brengle a haussé le ton et, au terme d’une série de quatre jeux et sur l’engagement de son adversaire, a égalisé à une manche partout. L’ultime set a démarré comme le premier, c’est-à-dire avec quatre breaks concédés lors des quatre premiers jeux. Si Madison Brengle a ensuite pris l’ascendant dans l’échange, elle n’a pas su convertir quatre balles de break. Ce qui aurait pu lui coûter cher car, dans la foulée, Ekaterina Alexandrova a pris son service afin d’engager pour le gain du match. Toutefois, l’Américaine a une nouvelle fois haussé le ton et effacé son break de retard avant d’enchaîner. Sur un dernier jeu blanc à la réception, Madison Brengle a conclu la rencontre (3-6, 7-5, 7-5 en 2h07’) et rejoint Aliaksandra Sasnovich en quarts de finale.