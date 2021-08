WTA - Cincinnati : Caroline Garcia s'offre Sloane Stephens

Seule joueuse française engagée dans le tableau principal du tournoi de Cincinnati, Caroline Garcia s'est qualifiée pour le deuxième tour. Pour y arriver, elle a battu Sloane Stephens (7-6(7), 4-6, 6-4). Dans un duel équilibré et intense, la Française a eu besoin de 2h35 pour prendre le meilleur sur la joueuse invitée dans l'Ohio. Avec six aces et autant de balles de break sauvées, la native de Lyon a résisté à la tenniswoman qui avait gagné l'US Open en 2017. Dans le tie-break de la première manche, elle a sauvé quatre balles de set avant de prendre les devants sur sa deuxième occasion de le faire après une balle de set à 6-5 sur le service de l'Américaine.



Cet avantage n'a pas été suffisant pour plier le match. Son adversaire est bien revenue malgré un break de Caroline Garcia en début de deuxième manche. La Floridienne a mieux fini pour égaliser à un set partout. Dans le troisième set, la Française a sauvé deux balles de break à 0-1 et n'a pas laissé sa seule occasion de prendre le service de son adversaire, à 4-4. Sortie des qualifications, Caroline Garcia continue sur sa lancée. Au prochain tour, elle affrontera Garbine Muguruza.



Dans la plupart des matchs du premier tour du WTA 1000 de Cincinnati, la logique a été respectée. Tête de série numéro 14, Victoria Azarenka a notamment surclassé Liudmila Samsonova quand Belinda Bencic en a fait de même avec Marketa Vondrousova. Cori Gauff s'est qualifiée pour le deuxième tour aux dépens de Su-Wei Hsieh et Ons Jabeur a écarté Anett Kontaveit.



CINCINNATI (Etats-Unis, WTA 1000, dur, 1 816 008€)

Tenante du titre : Victoria Azarenka (BIE)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Watson (GBR, Q) bat Sasnovich (BIE, Q) : 6-2, 3-6, 6-1

Riske (USA) bat Fernandez (CAN, Q) : 6-2, 6-2

Azarenka (BIE, n°14) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-2, 6-3



Krejcikova (RTC, n°9) bat Kasatkina (RUS) : 6-3, 6-2

Yastremska (UKR) bat McNally (USA, WC) : 7-6(3), 7-6(1)

Garcia (FRA, Q) bat Stephens (USA, WC) : 7-6(7), 4-6, 6-4

Muguruza (ESP, n°8) - Bye



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Kerber (ALL) bat Sakkari (GRE) : 6-2, 6-2

Ostapenko (LET) bat Zidansek (SLO) : 7-5, 6-1

Brady (USA, n°13) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 7-6 (3)



Kvitova (RTC, n°11) bat Keys (USA) : 7-5, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Paolini (ITA, Q) : 6-3, 6-2

Jabeur (TUN) bat Kontaveit (EST) : 6-2, 4-6, 7-5

Swiatek (POL, n°6) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°5) - Bye

Putintseva (KAZ) bat Zhang (CHN, Q) : 6-2, 6-0

Pegula (USA) bat Giorgi (ITA, SE) : 6-2, 62

Halep (ROU, n°12) bat Linette (POL) : 6-4, 3-6, 6-1



Mertens (BEL, n°15) bat Podoroska (ARG) : 6-3, 6-4

Rybakina (KAZ) bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 6-3

Badosa (ESP) bat Martic (CRO) : 4-6, 6-4, 7-6 (9)

Sabalenka (BIE, n°3) - Bye



Andreescu (CAN, n°7) - Bye

Muchova (RTC) bat Konta (GBR) : 3-6, 7-6(5), 6-2

Rogers (USA) bat Collins (USA) : 6-4, 2-1 abandon

Bencic (CAN, n°10) bat Vondrousova (RTC) : 6-3, 7-5



Pera (USA, WC) bat Peterson (SWE) : 6-4, 6-1

Teichmann (SUI, WC) bat Cirstea (ROU) : 6-2, 6-0

Gauff (USA) bat Hsieh (TAI, Q) : 6-1, 6-2

Osaka (JAP, n°2) - Bye