WTA : Cibulkova dit stop

Dominika Cibulkova raccroche les raquettes ! A seulement 30 ans, la joueuse slovaque a décidé de dire stop et l’a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux. « Comme vous le savez, je n’ai pas joué de tournois depuis plusieurs mois. J’ai eu une blessure au tendon d’Achille, et c’est devenu l’un des moments les plus difficiles de ma vie, et j’ai dû me décider sur ce que je devais faire pour ma carrière dans le tennis.Beaucoup de sentiments se mélangent : la tristesse, la peur de l’inconnu, mais aussi l’excitation de voir ce que la vie va se réserver », écrit notamment Dominika Cibulkova.Professionnelle depuis 2004, elle avait remporté le premier de ses huit tournois WTA en octobre 2011 à Moscou, et le dernier à l’occasion du Masters 2016 à Singapour, pour son unique participation au tournoi réunissant les huit meilleures joueuses de la saison.Cibulkova a également disputé 13 finales sur le circuit, entre 2008 et 2018, et notamment celle de l’Open d’Australie 2014, perdue face à Na Li. La Slovaque a disputé son dernier match lors du premier tour de Roland-Garros en mai dernier, avec une défaite face à Aryna Sabalenka à la clé.