WTA - Chicago : Muguruza renverse Jabeur et remporte son deuxième titre cette saison

CHICAGO (Etats-Unis, WTA 500, dur extérieur, 482 536€)

Qu'on se le dise : à 27 ans, Garbine Muguruza est de retour au premier plan. Un temps en délicatesse avec son tennis, l'Espagnole qui occupait le trône de numéro 1 mondiale il y a de cela quatre ans encore donne l'impression d'avoir retrouvé son meilleur niveau depuis quelques mois.où elle a profité de sa quatrième finale en 2021 pour ajouter aux dépens d'Ons Jabeur une nouvelle ligne à un palmarès qui présente notamment deux titres en Grand Chelem : à Roland-Garros en 2016 et à Wimbledon l'année suivante. Muguruza, tête de série numéro 2 du tournoi, avait profité sur sa route - fait suffisamment rare pour le signaler - de deux forfaits : celui de Victoria Azarenka en huitièmes de finale et de Marketa Vondrousova en demi-finales.En revanche, dimanche contre la Tunisienne, la numéro 9 au classement a dû batailler (victoire 3-6, 6-3, 6-0 en 1h44 de jeu), d'autant que c'est la numéro 16 au classement, tombeuse notamment d'Elina Svitolina et qui avait, elle, bénéficié de l'abandon de Rybalina en demi-finales, qui avait remporté la première manche. Malgré un break d'entrée dans le deuxième set, puis un autre un peu plus tard, la première joueuse du continent africain à atteindre les quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem (à l'Open d'Australie en 2020) n'a en revanche plus vraiment posé de problèmes ensuite à l'Espagnole.Demi-finaliste de l'épreuve en 2015, la native de Caracas (Venezuela) n'est plus très loin de retrouver le Masters WTA.bat Jabeur (TUN, n°6) : 3-6, 6-3, 6-0bat Rybakina (RUS, n°5) : 6-4, 3-2 abandonbat Vondrousova (RTC) : forfaitbat Svitolina (UKR, n°1) : 6-4, 6-2bat Bencic (SUI, n°3) : 6-4, 3-1 abandonbat Collins (USA, n°10) : 6-7 (4), 6-0, 7-6 (3)bat Hontama (JAP, Q) : 6-3, 6-2bat Ruse (ROU) : 6-3, 6-3bat Pegula (USA) : 1-6, 6-2, 6-3bat Martincova (RTC) : 6-2, 7-6 (5)bat Kudermetova (RUS, n°12) : 7-6 (4), 7-5bat Mertens (BEL, n°7) : 6-2, 6-4bat Teichmann (SUI, n°16) : 6-4, 6-3bat Rogers (USA) : 6-4, 6-7 (1), 6-1bat Azarenka (BIE, n°14) : forfaitbat Anisimova (USA) : 6-4, 6-3bat Kozlova (UKR, Q) : 7-5, 6-2bat Petkovic (ALL, n°9) : 6-2, 7-5bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-0bat Inglis (AUS, Q) : 5-7, 6-1, 6-0bat Zidansek (SLO, n°13) : 6-2, 7-5bat Dart (GBR, LL) : 6-3, 6-4bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4bat Yastremska (UKR) : 6-1, 6-3bat Doi (JAP) : 4-6, 6-3, 7-5bat Linette (POL) : 6-2, 6-4bat Pavlyuchenkova (RUS, n°4) : 6-3, 6-2bat Andreescu (CAN, n°8) : 6-4, 7-5bat Kontaveit (EST, n°11) : forfaitbat Baptiste (CAN, WC) : 6-2, 4-6, 6-3bat Li (USA) : 6-4, 6-4- Byebat Golubic (SUI) : 6-0, 5-7, 6-4bat Kostyuk (UKR) : 6-7 (2), 6-3, 6-0bat Giorgi (ITA, n°15) : 6-4, 6-2bat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-0bat Govortsova (BIE, LL) : 6-2, 6-2bat Clijsters (BEL, WC) : 6-3, 5-7, 6-3- Bye- Byebat Dolehide (USA, WC) : 4-6, 6-2, 6-4bat Osorio Serrano (COL) : 6-3, 7-5bat Stephens (USA) : 6-2, 6-1bat Kalinskaya (RUS, Q) : 7-6 (8), 4-6, 6-2bat Haddad Maia (BRE, Q) : 6-1, 3-6, 6-1bat Keys (USA) : 6-4, 2-0 abandon- Bye- Byebat: 7-5, 6-1bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-7 (4), 6-3bat Flipkens (BEL, Q) : 6-4, 6-2bat Kanepi (EST) : 7-6 (3), 7-5bat Vandeweghe (USA, WC) : 6-1, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 6-2, 6-1- Bye- Byebat Cabrera (AUS, Q) : 6-2, 6-1bat: 6-3, 6-0bat Brengle (USA) : 6-4, 6-3bat Zhang (CHN) : 6-2, 6-1bat Paolini (ITA) : 7-5, 6-3bat Vekic (CRO) : 6-3, 6-1- Bye