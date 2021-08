Svitolina, bourreau des Françaises



CHICAGO (Etats-Unis, WTA 250, dur, 200 801€)

Demi-finales

Cornet (FRA, n°9)

Quarts de finale

Mladenovic (FRA, n°7)

Cornet (FRA, n°9)

2eme tour

Ferro (FRA)

Mladenovic (FRA, n°7)

Cornet (FRA, n°9)

Un sur deux pour les Bleues dans l'Illinois. En effet, en quarts de finale à Chicago, si Alizé Cornet s'est qualifiée pour le dernier carré du tournoi, ce n'est pas le cas de Kristina Mladenovic.Après être passée à côté de la première manche, la 68eme mondiale s'est bien reprise pour inverser la tendance face à la Tchèque. A 5-4 en sa faveur, Cornet a réussi à prendre une nouvelle fois le service de son adversaire, sur sa quatrième balle de set. Revenue à égalité, la Française a ensuite été bien plus solide sur ses mises en jeu.Plus de deux ans et demi après sa dernière demi-finale sur dur, à Hobart (Australie) en 2019, la Niçoise affrontera au prochain tour l'Ukrainienne Marta Kostyuk, tête de série numéro 8, ou la Russe Varvara Gracheva pour une place en finale.Malheureusement, un peu plus tard ce jeudi, Mladenovic n'a pas réussi à en faire de même.En difficulté sur son service, cinq breaks concédés sur six mises en jeu, la 57eme mondiale n'a rien pu faire face à l'Ukrainienne, impériale elle au moment de servir. Alors qu'elle avait remporté deux succès de suite pour la première fois depuis début juin, Mladenovic n'a pas pu enchaîner et va désormais devoir se tourner sur l'US Open, où elle affrontera la Britannique Johanna Konta au 1er tour dans quelques jours.Au prochain tour, la native d'Odessa affrontera la Suédoise Rebecca Peterson, qui a profité de l'abandon de Tereza Martincova à 6-7, 6-2, 4-1 pour continuer l'aventure dans ce tournoi.Svitolina (UKR, n°1) - Peterson (SUE)Kostyuk (UKR, n°8) ou Gracheva (RUS) -bat: 6-1, 6-0bat Martincova (RTC) : 6-7 (4), 6-2, 4-1 abandonKostyuk (UKR, n°8) - Gracheva (RUS)bat Vondrousova (RTC, n°5) : 2-6, 6-4, 6-3bat: 6-4, 6-4bat Abanda (CAN, WC) : 6-3, 6-2bat Hsieh (TAI) : 3-6, 6-4, 6-2bat Golubic (SUI, n°6) : 7-6 (5), 6-3)bat Kanepi (EST) : 6-2, 6-3bat Bogdan (ROU, LL) : 7-5, 3-1 abandonbat Van Uytvanck (BEL) : 6-1, 1-0 abandonbat Paolini (ITA) : 7-6 (4), 6-4