WTA - Chicago : Collins et Jabeur s'invitent en quarts de finale

Jessica Pegula ne verra pas les quarts de finale à Chicago. Opposée à Ons Jabeur, la tête de série numéro 9 du tournoi organisé dans l’Illinois n’a pas su confirmer une première manche à sens unique, remportée en ne concédant qu’un jeu. La Tunisienne, tête de série numéro 6, a serré le jeu et, grâce à deux breaks, a su revenir à hauteur. Une seule balle de break aura ensuite été suffisante pour la 16eme mondiale afin de faire la différence dans la dernière manche et conclure la rencontre (1-6, 6-2, 6-3 en 1h36’). Si une Américaine a échoué en début de journée, une autre a passé l’obstacle. Tête de série numéro 10, Danielle Collins s’est jouée d’Elise Mertens, tête de série numéro 7. Breakée d’entrée, la 28eme mondiale a su réagir pour remporter cinq jeux consécutifs et le premier set. Les jeux de service perdus se sont multipliés dans la deuxième manche mais c’est bien Danielle Collins qui a pu sceller le sort du match sur l’engagement de la Belge (6-2, 6-4 en 1h22’). Tête de série numéro 5, Elena Rybakina n’a pas craqué face à Veronika Kudermetova. Breakée dès le premier jeu avant de revenir immédiatement, la Russe a su prendre le service de son adversaire mais sans confirmer dans la foulée avec un jeu décisif qui est venu conclure le premier set. Malgré un retour de la Russe, la première balle de set a été la bonne. Comme précédemment, Elena Rybakina n’a pas su conserver le break pris dans le cinquième jeu mais, la 17eme mondiale a su reprendre l’ascendant pour, cette fois, tenir et conclure le match dans la foulée (7-6, 7-5 en 1h58’).



CHICAGO (Etats-Unis, WTA 500, dur extérieur, 482 536€)

Tenante du titre (en août) : Elina Svitolina (UKR)



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) - Ruse (ROU)

Jabeur (TUN, n°6) bat Pegula (USA) : 1-6, 6-2, 6-3

Bencic (SUI, n°3) - Martincova (RTC)

Rybakina (RUS, n°5) bat Kudermetova (RUS, n°12) : 7-6 (4), 7-5



Collins (USA, n°10) bat Mertens (BEL, n°7) : 6-2, 6-4

Teichmann (SUI, n°16) - Vondrousova (RTC)

Rogers (USA) - Hontama (JAP, Q)

Azarenka (BIE, n°14) - Muguruza (ESP, n°2)



2eme tour

Svitolina (UKR, n°1) bat Anisimova (USA) : 6-4, 6-3

Ruse (ROU) bat Kozlova (UKR, Q) : 7-5, 6-2

Pegula (USA) bat Petkovic (ALL, n°9) : 6-2, 7-5

Jabeur (TUN, n°6) bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-0



Bencic (SUI, n°3) bat Inglis (AUS, Q) : 5-7, 6-1, 6-0

Martincova (RTC) bat Zidansek (SLO, n°13) : 6-2, 7-5

Kudermetova (RUS, n°12) bat Dart (GBR, LL) : 6-3, 6-4

Rybakina (RUS, n°5) bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4



Mertens (BEL, n°7) bat Yastremska (UKR) : 6-1, 6-3

Collins (USA, n°10) bat Doi (JAP) : 4-6, 6-3, 7-5

Teichmann (SUI, n°16) bat Linette (POL) : 6-2, 6-4

Vondrousova (RTC) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°4) : 6-3, 6-2



Rogers (USA) bat Andreescu (CAN, n°8) : 6-4, 7-5

Hontama (JAP, Q) bat Kontaveit (EST, n°11) : forfait

Azarenka (BIE, n°14) bat Baptiste (CAN, WC) : 6-2, 4-6, 6-3

Muguruza (ESP, n°2) bat Li (USA) : 6-4, 6-4



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Bye

Anisimova (USA) bat Golubic (SUI) : 6-0, 5-7, 6-4

Kozlova (UKR, Q) bat Kostyuk (UKR) : 6-7 (2), 6-3, 6-0

Ruse (ROU) bat Giorgi (ITA, n°15) : 6-4, 6-2



Pegula (USA) bat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-0

Petkovic (ALL, n°9) bat Govortsova (BIE, LL) : 6-2, 6-2

Hsieh (TAI) bat Clijsters (BEL, WC) : 6-3, 5-7, 6-3

Jabeur (TUN, n°6) - Bye



Bencic (SUI, n°3) - Bye

Inglis (AUS, Q) bat Dolehide (USA, WC) : 4-6, 6-2, 6-4

Martincova (RTC) bat Osorio Serrano (COL) : 6-3, 7-5

Zidansek (SLO, n°13) bat Stephens (USA) : 6-2, 6-1



Kudermetova (RUS, n°12) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 7-6 (8), 4-6, 6-2

Dart (GBR, LL) bat Haddad Maia (BRE, Q) : 6-1, 3-6, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Keys (USA) : 6-4, 2-0 abandon

Rybakina (RUS, n°5) - Bye



Mertens (BEL, n°7) - Bye

Yastremska (UKR) bat Cornet (FRA) : 7-5, 6-1

Doi (JAP) bat Bouzkova (RTC) : 6-3, 6-7 (4), 6-3

Collins (USA, n°10) bat Flipkens (BEL, Q) : 6-4, 6-2



Teichmann (SUI, n°16) bat Kanepi (EST) : 7-6 (3), 7-5

Linette (POL) bat Vandeweghe (USA, WC) : 6-1, 6-4

Vondrousova (RTC) bat Tomljanovic (AUS) : 6-2, 6-1

Pavlyuchenkova (RUS, n°4) - Bye



Andreescu (CAN, n°8) - Bye

Rogers (USA) bat Cabrera (AUS, Q) : 6-2, 6-1

Hontama (JAP, Q) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-0

Kontaveit (EST, n°11) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-3



Azarenka (BIE, n°14) bat Zhang (CHN) : 6-2, 6-1

Baptiste (CAN, WC) bat Paolini (ITA) : 7-5, 6-3

Li (USA) bat Vekic (CRO) : 6-3, 6-1

Muguruza (ESP, n°2) - Bye