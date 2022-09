WTA - Chennai : Paquet éliminée dès le premier tour

Stunning victory from the wildcard 🤩

Paquet n’a pas tenu la distance

Chloé Paquet tombe de haut ! Après avoir manqué l’US Open en raison d’une défaite face à Linda Fruhvirtova au dernier tour des qualifications, la Française a vu son parcours à Chennai prendre fin alors qu’il venait à peine de démarrer. En effet, la 109eme mondiale s’est inclinée en trois manches face à la locale de l’étape, Karman Kaur Thandi. Une rencontre que la Tricolore n’a pas su entamer de la meilleure des manières, concédant d’entrée son service mais, dès que l’occasion s’est présentée, Chloé Paquet a effacé son retard et recollé à trois jeux partout. La tête de série numéro 8 du tournoi a alors fait céder son adversaire alors qu’elle servait pour rester dans le set. Toutefois, la Française a ensuite été mise en difficulté d’entrée de deuxième manche, sauvant deux balles de break dès le premier jeu. Karman Kaur Thandi est toutefois parvenue à ses fins. Après avoir elle-aussi effacé une balle de break, l’Indienne a pris le service de la Française sur un jeu blanc.Un avantage qui n’a pas été démenti car, après avoir manqué une balle de set sur le service de Chloé Paquet, c’est sur sa propre mise en jeu que la 359eme mondiale a totalement relancé le match en égalisant à un set partout. La réaction de la tête de série numéro 8 ne s’est pas faite attendre avec le break dès l’entame de la dernière manche. Toutefois, si elle a su écarter une balle de break sur sa première mise en jeu, Chloé Paquet n’a pas résisté plus longtemps et permis à Karman Kaur Thandi de revenir à deux jeux partout. Mais, après avoir tenu son service, la Française s’est effondrée. Concédant les quatre derniers jeux et son service sur les deux balles de break obtenues par son adversaire, Chloé Paquet s’est inclinée (4-6, 6-4, 6-3 en 2h36’). Avec cette deuxième victoire sur le circuit principal dans sa carrière, Karman Kaur Thandi se qualifie pour les huitièmes de finale, avec Eugénie Bouchard comme adversaire. Après plus d’un an sans victoire, la Canadienne a pris le meilleur sur la Suissesse Joanne Zuger (7-6, 6-2 en 1h45’).