WTA - Chennai : Fruhvirtova sacrée dès sa première finale

She came, she conquered and she's just 17 years old!!!



Fruhvirtova a profité des malheurs de Linette

Linda Fruhvitova a saisi sa chance. Qualifiée pour sa toute première finale sur le circuit WTA à Chennai, la Tchèque a su faire céder Magda Linette, tête de série numéro 3 du tournoi. La Polonaise a été la première à se mettre en action avec trois balles de break obtenues dès le troisième jeu. Toutefois, Linda Fruhvirtova a tenu bon et a su garder son service. La 67eme mondiale est revenue à la charge mais s’est une nouvelle heurtée à un mur sur une nouvelle occasion de break deux jeux plus tard. Mais, à force d’insister, la Polonaise a fini par avoir le dernier mot. Prenant le service de Linda Fruhvirtova afin de mener cinq jeux à quatre, Magda Linette a scellé le sort du premier set su un jeu blanc. C’est alors que la Tchèque est entrée dans sa finale. Dès le premier passage de son adversaire au service, la 130eme mondiale a obtenu ses trois premières balles de break dans cette finale mais elle n’a pas su les convertir. Mais, si les deux joueuses ont fermement tenu leurs engagements dans ce deuxième set, ce n’était que partie remise pour Linda Fruhvirtova.Dès que l’occasion s’est présentée, la Tchèque a pris le service de la Polonaise pour mener cinq jeux à trois. Dans la foulée, à sa première balle de set, elle a pu égaliser et relancer cette finale. La dernière manche a alors vu Magda Linette reprendre l’initiative et, après avoir laissé passer une balle de break dans le deuxième jeu, la tête de série numéro 3 a atteint son objectif. Mais, après avoir confirmé en gagnant son jeu de service, Magda Linette a fait appel au service médical pour un souci au niveau d’une jambe. Des douleurs qui ont sonné le glas des espoirs de titre de la 67eme mondiale. Diminuée, elle n’a pas été en mesure de tenir la distance. Si elle a fait illusion et manqué une balle de double break juste après le temps-mort médical, Magda Linette a vu les jeux défiler. Remportant les cinq derniers en étant intraitable su le service de son adversaire, Linda Fruhvirtova a mis fin à ce qu’il restait de suspense à la première balle de match (4-6, 6-3, 6-4 en 2h41’) pour ouvrir son palmarès. Un succès qui va lui permettre de faire un bond au classement WTA de la 130eme à la 74eme place ce lundi.