WTA - Chennai : Fruhvirtova en demi-finales à 17 ans

Voici un nom qu'il va falloir retenir ! A seulement 17 ans, la Tchèque Linda Fruhvirtova s'est qualifiée pour sa première demi-finale sur le circuit WTA, ce vendredi du côté de Chennai en Inde. Victorieuse du fameux Tournoi des Petits As en 2019, puis plus jeune joueuse de l'histoire à atteindre le Top 400 en 2021 avant de rallier les huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami en mars dernier, la native de Prague signe un nouvel accomplissement en se qualifiant pour le dernier carré d'un WTA 250.Menée 4-2 dans le premier set, la Tchèque a gagné quatre jeux de rang pour empocher la première manche, et le scénario s'est avéré quasi-identique dans la deuxième, puisqu'elle a enchaîné cinq jeux après avoir été menée 3-1 ! La nouvelle pépite du tennis féminin mondial a du mental, et elle voudra confirmer samedi contre l'Argentine Nadia Podoroska, tombeuse en trois sets de la revenante Eugénie Bouchard. Quoi qu'il arrive, Fruhvirtova sera environ 108eme mondiale lundi prochain. A 17 ans !