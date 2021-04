WTA - Charleston : Une finale entre Kudermetova et Kovinic

Il n’y aura qu’une seule tête de série en finale du tournoi WTA de Charleston. Sur la terre battue de Caroline du Sud, Veronika Kudermetova n’a pas manqué le rendez-vous. La Russe, tête de série numéro 15, a très vite pris l’ascendant sur Paula Badosa en breakant dès le premier jeu. L’Espagnole n’a eu qu’une timide réaction avec une balle de débreak manquée dans le quatrième jeu. La 38eme mondiale, sur le service de son adversaire, a mis un terme au premier set. Comme en début de match, Veronika Kudermetova a rapidement breaké dans la deuxième manche mais, cette fois, Paula Badosa a su répondre pour recoller à deux jeux partout puis manquer deux balles de break dans un jeu interminable. Deux opportunités que la 71eme mondiale pourra regretter car la Russe a breaké au dernier moment avant de conclure sans trembler au service (6-3, 6-3 en 1h31’).

Kovinic met en échec Jabeur

Tête de série numéro 12 du tournoi, Ons Jabeur n’a pas connu la même réussite. La Tunisienne a chuté face à Danka Kovinic. La Monténégrine a fait le break d’entrée mais sans parvenir à le confirmer dans la foulée. Toutefois, alors que les deux joueuses se sont toisées pendant six jeux, la 91eme mondiale a trouvé la faille, faisant de nouveau le break à sa troisième opportunité pour ensuite conclure le premier set sur sa propre mise en jeu. Un ascendant que la Monténégrine a confirmé d’entrée de deuxième set avec quatre jeux remportés consécutivement, avec deux breaks sur le chemin. Une série durant laquelle Ons Jabeur a eu quatre balles de débreak, toutes manquées. Des opportunités qui ne se sont pas présentées de nouveau et, à la troisième balle de match, Danka Kovinic valide son billet pour sa troisième finale sur le circuit principal (6-3, 6-2 en 1h19’).



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 480 921 €)

Tenante du titre (en 2019) : Madison Keys (USA)



Finale

Kudermetova (RUS, n°15) - Kovinic (MNE)



Demi-finales

Kudermetova (RUS, n°15) bat Badosa (ESP) : 6-3, 6-3

Kovinic (MNE) bat Jabeur (TUN, n°12) : 6-3, 6-2



Quarts de finale

Badosa (ESP) bat Barty (AUS, n°1) : 6-4, 6-3

Kudermetova (RUS, n°15) bat Stephens (USA) : 6-3, 6-4

Kovinic (MNE) bat Putintseva (KAZ, n°11) : 6-7 (2), 7-5, 6-1

Jabeur (TUN, n°12) bat Gauff (USA, n°14) : 6-3, 6-3



8emes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Rogers (USA) : 7-6 (3), 4-6, 6-4

Badosa (ESP) bat McNally (USA) : 6-3, 6-3

Kudermetova (RUS, n°15) bat Nara (JAP, Q) : 6-0, 6-3

Stephens (USA) bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-4



Putintseva (KAZ, n°11) bat Muguruza (ESP, n°6) : 6-0, 2-2 abandon

Kovinic (MNE) bat Kvitova (RTC, n°3, WC) : 6-4, 6-1

Jabeur (TUN, n°12) bat Cornet (FRA) : 5-7, 6-3, 6-3

Gauff (USA, n°14) bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (2)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Doi (JPN) : 6-2, 6-1

Rogers (USA) bat Anisimova (USA, n°13) : 1-6, 7-5, 6-4

McNally (USA) bat Sevastova (LET) : 7-6 (3), 2-6, 6-4

Badosa (ESP) bat Bencic (SUI, n°5, WC) : 6-2, 6-7 (2), 6-1



Nara (JAP, Q) bat Osuigwe (USA, LL) : 6-1, 6-4

Kudermetova (RUS, n°15) bat Navarro (USA, WC) : 6-4, 6-4

Tomljanovic (AUS) bat Bouzkova (RTC, n°17) : 4-6, 7-5, 7-5

Stephens (USA) bat Keys (USA, n°8) : 6-4, 6-4



Muguruza (ESP, n°6) bat Frech (POL, Q) : 6-1, 6-3

Putintseva (KAZ, n°11) bat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-2

Kovinic (MNE) bat Fernandez (CAN) : 6-4, 3-6, 6-3

Kvitova (RTC, n°3, WC) bat Sanders (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2



Cornet (FRA) bat Mertens (BEL, n°7) : 7-5, 6-3

Jabeur (TUN, n°12) bat Baptiste (USA, WC) : 6-3, 6-3

Gauff (USA, n°14) bat Samsonova (RUS) : 4-6, 6-1, 6-4

Davis (USA) bat Kenin (USA, n°2) : 4-6, 6-3, 6-4