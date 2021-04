WTA - Charleston : Kudermetova ouvre son palmarès

C’est un jour de premières sur le circuit WTA. Quelques minutes après le titre de Maria Camila Osorio Serrano à Bogota, c’est Veronika Kudermetova qui a ajouté une première ligne à son palmarès à l’issue de la finale du tournoi de Charleston. Finaliste malheureuse à Abu Dhabi en début de saison, la Russe a bien retenu la leçon au moment de défier Danka Kovinic sur la terre battue si particulière de la Caroline du Nord. Une finale que la 38eme mondiale a démarré du bon pied avec le break dès le premier jeu mais son adversaire a trouvé les moyens pour revenir à deux jeux partout. Le septième jeu s’est une nouvelle fois avéré décisif avec le deuxième break signé Veronika Kudermetova car, après avoir manqué deux premières balles de set sur le service de son adversaire, la Russe a conclu le premier set sur sa propre mise en jeu.

Kudermetova a su accélérer

Si l’entame du premier set a été intense, celle de la deuxième manche n’a pas été extravagante. En effet, les deux joueuses n’ont pas connu la moindre difficulté à l’occasion des quatre premiers jeux. C’est à ce moment que la tête de série numéro 15 a placé un énorme coup d’accélérateur. En effet, son deuxième jeu de service dans cette manche a lancé une série qui l’a amenée au titre. Jamais inquiétée par Danka Kovinic sur son service, Veronika Kudermetova a mis en difficulté la Monténégrine qui a fini par céder à deux reprises. Avec cinq jeux remportés de suite, la 38eme mondiale est allé chercher son premier titre à sa première balle de match (6-4, 6-2 en 1h37’) et lance parfaitement sa saison sur terre battue, avec son meilleur classement en carrière qui l’attend ce samedi, avec une 34eme place.



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 480 921 €)

Tenante du titre (en 2019) : Madison Keys (USA)



Finale

Kudermetova (RUS, n°15) bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-2



Demi-finales

Kudermetova (RUS, n°15) bat Badosa (ESP) : 6-3, 6-3

Kovinic (MNE) bat Jabeur (TUN, n°12) : 6-3, 6-2



Quarts de finale

Badosa (ESP) bat Barty (AUS, n°1) : 6-4, 6-3

Kudermetova (RUS, n°15) bat Stephens (USA) : 6-3, 6-4

Kovinic (MNE) bat Putintseva (KAZ, n°11) : 6-7 (2), 7-5, 6-1

Jabeur (TUN, n°12) bat Gauff (USA, n°14) : 6-3, 6-3



8emes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Rogers (USA) : 7-6 (3), 4-6, 6-4

Badosa (ESP) bat McNally (USA) : 6-3, 6-3

Kudermetova (RUS, n°15) bat Nara (JAP, Q) : 6-0, 6-3

Stephens (USA) bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-4



Putintseva (KAZ, n°11) bat Muguruza (ESP, n°6) : 6-0, 2-2 abandon

Kovinic (MNE) bat Kvitova (RTC, n°3, WC) : 6-4, 6-1

Jabeur (TUN, n°12) bat Cornet (FRA) : 5-7, 6-3, 6-3

Gauff (USA, n°14) bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (2)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Doi (JPN) : 6-2, 6-1

Rogers (USA) bat Anisimova (USA, n°13) : 1-6, 7-5, 6-4

McNally (USA) bat Sevastova (LET) : 7-6 (3), 2-6, 6-4

Badosa (ESP) bat Bencic (SUI, n°5, WC) : 6-2, 6-7 (2), 6-1



Nara (JAP, Q) bat Osuigwe (USA, LL) : 6-1, 6-4

Kudermetova (RUS, n°15) bat Navarro (USA, WC) : 6-4, 6-4

Tomljanovic (AUS) bat Bouzkova (RTC, n°17) : 4-6, 7-5, 7-5

Stephens (USA) bat Keys (USA, n°8) : 6-4, 6-4



Muguruza (ESP, n°6) bat Frech (POL, Q) : 6-1, 6-3

Putintseva (KAZ, n°11) bat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-2

Kovinic (MNE) bat Fernandez (CAN) : 6-4, 3-6, 6-3

Kvitova (RTC, n°3, WC) bat Sanders (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2



Cornet (FRA) bat Mertens (BEL, n°7) : 7-5, 6-3

Jabeur (TUN, n°12) bat Baptiste (USA, WC) : 6-3, 6-3

Gauff (USA, n°14) bat Samsonova (RUS) : 4-6, 6-1, 6-4

Davis (USA) bat Kenin (USA, n°2) : 4-6, 6-3, 6-4