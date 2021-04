The No.1 seed moves on with an ace 💥@ashbarty secures the last spot in the quarterfinals defeating Rogers, 7-6(3), 4-6, 6-4.#VolvoCarOpen pic.twitter.com/iAoZjtkZSe

CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 480 921 €)

Victorieuse la semaine dernière à Miami, où elle a su défendre son trophée jusqu'au bout et dont elle est désormais la double tenante du titre,La numéro 1 mondiale et tête de série numéro 1 du tournoi, qualifiée pour les quarts de finale, continue ainsi son parcours.Alors qu'elle n'avait fait qu'une bouchée de la Japonaise Doi pour ses débuts dans le tournoi, Barty a ainsi eu cette fois besoin de trois sets (succès 7-6, 4-6, 6-4) avant de pouvoir souffler. Pendant les deux heures et trente minutes qu'a durées ce huitième de finale, la meilleure joueuse du circuit a d'ailleurs beaucoup souffert. Breaké d'entrée, elle a d'abord dû trouver les ressources pour revenir à hauteur et remporter ce premier set au jeu décisif (7-3) finalement. Scénario inverse dans la seconde manche, qui a vu cette fois la numéro 1 mondiale se faire renverser alors qu'elle avait pris les devants. Et puisqu'il était dit que rien ne serait simple jeudi pour Barty, dans le dernier set, alors qu'elle se pensait tranquille à 3-1, elle a de nouveau vu Rogers recoller. Le dernier break de cette partie, à 4-4 s'est toutefois avéré fatal pour la résistante Américaine.Avec A.CLe tournoi de Charleston s'arrête en huitièmes de finale pour la dernière Française en lice, Alizé Cornet. La 59eme mondiale s'est inclinée en trois sets après une bataille de 2h40 contre la 28eme, Ons Jabeur : 5-7, 6-3, 6-3, dans une rencontre marquée par 18 breaks ! Les joueuses ont eu énormément de mal au service (7 doubles-fautes pour Cornet), avec notamment 7 breaks dans le premier set, mais c'est Cornet qui a eu le dernier mot en breakant à 6-5 sur sa troisième occasion, après avoir sauvé trois balles de set à 5-4. Dans le deuxième set, la Niçoise a tenu jusqu'à 1-1, puis la Tunisienne a pris les devants et a finalement conclu à 5-3 sur sa quatrième balle de set.Alizé Cornet va rester à Charleston, où se déroulera un autre tournoi la semaine prochaine, mais de catégorie moindre (aucune joueuse du Top 20 ne sera présente). De son côté, Ons Jabeur défiera une Américaine en quarts de finale, Coco Gauff. La tête de série n°14 s'est défaite de sa compatriote Lauren Davis sur le score de 6-2, 7-6 en 1h32. Gauff (17 ans) a démarré le match en remportant 12 des 14 points disputés (3-0), mais Davis a débraké (3-2), avant de perdre à nouveau son service dans la foulée, et le set un peu plus tard. La deuxième manche a débuté par quatre breaks (2-2), puis Davis a mené 5-3, mais a craqué en servant pour le gain du set à 5-4 puis à 6-5. Elle a finalement lâché dans le tie-break, perdu 7-2, laissant ainsi Gauff rallier les quarts de finale.Ce huitième de finale à Charleston était parti pour être une promenade de santé pour Garbine Muguruza, mais il a tourné à la catastrophe. L'Espagnole, tête de série n°6, a été contrainte à l'abandon alors qu'elle menait 6-0, 2-2 après une heure de jeu contre Yulia Putintseva (n°11). L'ancienne n°1 mondiale a déroulé pendant le premier set, avec trois breaks et seulement six points perdus sur son service. Mais en fin de premier set, elle est partie aux vestiaires se faire soigner, a priori au niveau de la cuisse. Breakée à 1-1 dans la deuxième manche, Muguruza a débreaké dans la foulée,L'ancienne gagnante de Roland-Garros ne veut prendre aucun risque avant de débuter la saison européenne sur terre battue, et c'est donc l'Ukrainienne, chanceuse sur ce coup, qui disputera les quarts de finale. Il n'y a pas eu d'abandon dans le deuxième match de la journée, mais il a duré presque autant de temps. Veronika Kudermetova, tête de série n°15, n'a eu besoin que de 1h11 pour se défaire de Kurumi Nara sur le score de 6-0, 6-3. La Russe a sauvé les deux balles de break que s'est procuré la Japonaise, à 5-0 dans le premier set, et lui a pris son service à 2-2 et 5-3 dans le deuxième pour l'emporter.Petra Kvitova avait demandé une wild-card à la dernière minute aux organisateurs du tournoi de Charleston, mais elle ne sera pas restée longtemps en Caroline du Sud. La Tchèque, tête de série n°3, n'a pas existé en huitièmes de finale contre Danka Kovinic, 91eme mondiale.Le premier set a été riche en rebondissements, avec quatre breaks jusqu'à 3-3, et c'est finalement Kovinic qui a eu le dernier mot en signant un break décisif à 5-4. Dans la deuxième manche, Kvitova pensait peut-être avoir repris le match par le bon bout en prenant le service de son adversaire d'entrée, mais elle n'a ensuite plus inscrit le moindre jeu ! C'est donc Kovinic qui sera opposée à Putintseva pour une place en quarts de finale.Barty (AUS, n°1) - Badosa (ESP)Kudermetova (RUS, n°15) - Stephens (USA)Putintseva (KAZ, n°11) - Kovinic (MNE)bat Rogers (USA) : 7-6 (3), 4-6, 6-4bat McNally (USA) : 6-3, 6-3bat Nara (JAP, Q) : 6-0, 6-3bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-4bat Muguruza (ESP, n°6) : 6-0, 2-2 abandonbat Kvitova (RTC, n°3, WC) : 6-4, 6-1bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (2)bat Doi (JPN) : 6-2, 6-1bat Anisimova (USA, n°13) : 1-6, 7-5, 6-4bat Sevastova (LET) : 7-6 (3), 2-6, 6-4bat Bencic (SUI, n°5, WC) : 6-2, 6-7 (2), 6-1bat Osuigwe (USA, LL) : 6-1, 6-4bat Navarro (USA, WC) : 6-4, 6-4bat Bouzkova (RTC, n°17) : 4-6, 7-5, 7-5bat Keys (USA, n°8) : 6-4, 6-4bat Frech (POL, Q) : 6-1, 6-3bat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-2bat Fernandez (CAN) : 6-4, 3-6, 6-3bat Sanders (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Mertens (BEL, n°7) : 7-5, 6-3bat Baptiste (USA, WC) : 6-3, 6-3bat Samsonova (RUS) : 4-6, 6-1, 6-4bat Kenin (USA, n°2) : 4-6, 6-3, 6-4