WTA - Charleston 2 : Cornet abandonne, Jabeur tient son rang

Tête de série n°4 du deuxième tournoi de Charleston, moins relevé que celui de la semaine passée, Alizé Cornet avait un bon coup à jouer. Mais le séjour de la Française en Caroline du Sud s'est terminé dès ce mardi. Elle a en effet dû abandonner lors du troisième set de son match contre la Tchèque Linda Fruhvirtova, qui fêtera ses 16 ans le 1er mai et qui avait remporté en 2019 le fameux tournoi des Petits As à Pau, considéré comme le championnat du monde des 12-14 ans. Le score était de 4-4 dans le troisième set lorsque Cornet a préféré jeter l'éponge, visiblement blessée à la cuisse droite. La Française arborait un gros bandage à cet endroit et avait été soignée par la kiné en fin de deuxième set. C'est la Tchèque qui avait remporté le premier set 6-2, après avoir rapidement mené 4-1. Puis elle a servi pour le gain du match à 5-4 dans la deuxième manche, mais Cornet a débreaké. Tout s'est donc joué au tie-break, où Fruhvirtova s'est procurée une balle de match à 6-5, mais Cornet l'a sauvée, puis a remporté le jeu décisif 9-7. Le troisième set a vu une successions de breaks : huit en huit jeux ! Mais à 4-4, 40-30 pour la Tchèque, la Française a décidé de dire stop, offrant ainsi sur un plateau sa première victoire sur le circuit WTA à sa jeune adversaire.



A first WTA main draw victory for the 15-year-old! 🇨🇿

Czech wildcard Linda Fruhvirtova is into Round 2 after a thrilling battle with No.4 seed Cornet, who was forced to retire at 4-4 in the deciding set.#MUSCHealthWomensOpen pic.twitter.com/D9niZFo5ms



— wta (@WTA) April 14, 2021

Jabeur facile, Linette déjà dehors

CHARLESTON 2 (Etats-Unis, WTA 250, terre battue, 197 762€)

2eme tour



1er tour

Cornet (FRA, n°4)

Tête de série n°1 du tournoi, Ons Jabeur (27eme) a quant à elle franchi sans encombre le premier tour, avec une victoire sur Stefanie Voegele (127eme) : 6-4, 6-1 en 1h07. La Tunisienne a breaké d'entrée de match, mais la Suisse a débreaké dans la foulée (1-1), avant de perdre une nouvelle fois son service, et donc le set, à 5-4., même si elle a manqué trois balles de match à 5-0 sur le service de Voegele, avant de conclure sur sa mise en jeu avec un jeu blanc. Prochaine adversaire : la qualifiée américaine Alycia Parks. La tête de série n°2, Magda Linette, a quant à elle subi la loi de la surprenante Colombienne Maria Camila Osorio, 135eme mondiale, qui a remporté le tournoi de Bogota dimanche et a enchaîné avec une victoire 6-3, 4-6, 7-5 en 2h12, dans un match marqué par 15 breaks, où elle a été menée 5-3 dans le dernier set avant de remporter quatre jeux de suite (17 points sur les 23 derniers !).Jabeur (TUN, n°1) - Parks (USA, Q)Di Lorenzo (USA) - Hibino (JAP)Rogers (USA, n°3) - Liu (USA, Q)Kovinic (MNE) - Davis (USA, n°7)Brengle (USA, n°8) - Sharma (AUS)Navarro (USA, WC) - Fruhvirtova (RTC, WC)Tomljanovic (AUS, n°6) - Tauson (DAN)McHale (USA) - Osorio Serrano (COL)bat Voegele (SUI) : 6-4, 6-1bat Min (USA, Q) : 6-1, 6-4bat Ahn (USA) : 7-6 (6), 6-2bat Doi (JAP, n°5) : 7-5, 5-7, 6-6 abandonbat McNally (USA) : 6-0, 6-1bat Sanders (USA, Q) : 7-5, 4-6, 6-0bat Tomova (BUL) : 6-3, 6-3bat Vandeweghe (USA, WC) : 7-6 (3), 6-4bat Vikhlyantseva (RUS) : 6-0, 3-6, 6-2bat Y.Wang (CHN) : 6-4, 6-2bat Martincova (RTC) : 6-3, 6-2 abandonbat: 6-2, 6-7 (7), 4-4 abandonbat Zarazua (MEX) : 6-1, 6-1bat Samsonova (RUS) : 6-3, 6-3bat Errani (ITA) : 7-6 (3), 6-3bat Linette (POL, n°2) : 6-3, 4-6, 7-5