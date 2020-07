WTA : Caroline Garcia jouera une exhibition à Berlin

Stoppée depuis début mars, la saison WTA reprendra début août du côté de Palerme et de Prague, sur terre battue, avant de prendre le chemin des Etats-Unis, avec en point d’orgue l’US Open, qui débutera le 31 août. En attendant, les tournois-exhibitions se multiplient aux quatre coins du monde, dans des conditions sanitaires drastiques la plupart du temps, et ce jeudi, Caroline Garcia a révélé qu’elle participerait à un tournoi à Berlin entre le 13 et le 19 juillet. La n°46 mondiale, âgée de 26 ans rejoint sur la liste des participantes Julia Goerges, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Andrea Petkovic et Elina Svitolina. Du beau monde ! A noter que ce tournoi, qui se déroulera sur gazon (comme cela aurait dû être le cas la semaine du 15 juin si la saison sur gazon n’avait pas été annulée), se jouera en public, devant environ 800 personnes.

Quatre victoires cette saison pour Garcia

Caroline Garcia tentera de retrouver la confiance, elle qui n’a pas réussi un grand début de saison 2020, avec une élimination d’entrée à Hobart et St-Pétersbourg, au deuxième tour à Auckland et à l’Open d’Australie et en quarts de finale à Lyon. Mais après avoir été confinée à Majorque et avoir passé de nombreuses heures à s’entraîner dans l’académie de Rafael Nadal, la Lyonnaise a peut-être trouvé des bonnes ondes…