WTA : Carla Suarez Navarro va prendre sa retraite

2020 será mi última temporada como tenista profesional. ¡Gracias a todos por el apoyo y nos vemos pronto! 👋🏻

Today I announced that 2020 will be my last season on Tour. Thanks for your support and see you soon! ☺️ pic.twitter.com/0n4kf3cZMH



— Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) December 3, 2019

Une joueuse qui pointait au sixième rang du classement WTA en 2016 va se retirer : Carla Suarez-Navarro. L'Espagnole va prendre sa retraite à l'issue de la saison 2020. Elle a annoncé la nouvelle dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.. « 2020 sera ma dernière année en tant que joueuse. Le tennis m’a apporté plus que ce que j’imaginais. C’est un sport qui exige tellement de sacrifices. Je commence à avoir d’autres priorités » a confié celle qui est née aux Canaries.Un dernier tour des courts pour la joueuse qui a remporté deux tournois depuis le début de sa carrière au plus haut niveau. Titrée à Doha en 2016 et à Oeiras en 2014, elle a également atteint neuf autres finales en simple. Celle qui a terminé l'année à la 55eme place du classement WTA est plus réputée pour sa régularité que pour ses coups d'éclats. La preuve : avant cette saison 2019, elle avait terminé les dix saisons précédentes dans le top 50. Dans les tournois du Grand Chelem, elle a atteint les quarts de finale à l'Open d'Autralie (trois fois), Roland-Garros (deux fois) et l'US Open (deux fois). La spécialiste de la terre battue s'est aussi illustrée à de multiples reprises en double. Avec Garbine Muguruza, elle a participé à la finale du Masters de Double en 2015.. La preuve que c'est une grande joueuse qui va quitter le circuit WTA dans moins d'un an.