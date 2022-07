WTA - Budapest : Putintseva entame bien la défense de son titre

Trevisan renoue avec la victoire

Battue d'entrée à Wimbledon, par Alizé Cornet, Yulia Putintseva a pris la direction de Budapest, pour aller défendre son titre sur la terre battue hongroise. Et la tête de série n°3 n'a pas manqué son entrée en lice, s'imposant en deux sets et 1h36 de jeu contre Anna Karolina Schmiedlova. Elle l'a emporté 6-4, 6-1, même si elle a dû défendre 14 balles de break et a perdu trois fois son service.Le deuxième a en revanche été beaucoup plus facile, avec trois breaks réussis par la Kazakhe, qui affrontera la qualifiée brésilienne Pigossi en huitièmes de finale.Deux autres têtes de série sont passées ce mardi. A commencer par la n°2, Martina Trevisan, qui s'est défaite de la Hongroise Natalia Szabanin en trois sets et 1h39 de jeu : 2-6, 6-2, 6-0, en remportant les neuf derniers jeux du match.Une joueuse hongroises s'est en revanche qualifiée, en la personne de la tête de série n°9 Anna Bondar. Elle l'a emporté 6-4, 6-4 en 1h41 contre la qualifiée tchèque Jesika Maleckova. Le début de match a été marqué par trois breaks d'affilée, puis la Hongroise a tenu jusqu'à la fin de la manche. Dans la deuxième, elle est revenue de 0-2 à 2-2, puis a réussi le break à 4-4 pour décrocher la victoire. Prochaine adversaire : la qualifiée grecque Papamichail.