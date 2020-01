WTA - Brisbane : Mladenovic débute l'année par une victoire laborieuse en... qualifications

Paquet et Ferro au tapis



Starting 2020 the same way we finished 2019 💪🏻✅ with a great fight & win in hot Australia 🇦🇺🔥😱💪🏻 https://t.co/pmEG4VdSdT

— Kristina Mladenovic (@KikiMladenovic) January 4, 2020

Kristina Mladenovic a débuté l'année sur une victoire. Mais qu'elle fût laborieuse à obtenir ! Pour son tout premier match de la saison, ce samedi lors des qualifications de Brisbane, passage obligé pour la Nordiste si elle veut intégrer le tableau final du tournoi australien, la numéro 1 française a eu besoin de trois sets (6-4, 4-6, 6-4) pour se débarrasser de l'Australienne Ellen Perez, classée au 249eme rang mondial. Un succès très poussif de la part de Mladenovic, qui avait terminé l'année en apothéose avec ce sacre en Fed Cup avec les Bleues, ce titre au Masters de double aux côtés de Timea Babos puis ce beau parcours à Dubaï (défaite en demi-finales) ensuite qui lui avait permis de terminer l'année devant sa compatriote Caroline Garcia, elle aussi titrée avec l'équipe de France à Perth. Rejointe à un set partout après avoir réussi un meilleur début que sa modeste adversaire et l'avoir breakée la première dans la deuxième manche, « Kiki » a dû remettre les mains dans le cambouis pour finir par l'emporter après 2 heures et 11 minutes de jeu contre cette même Ellen Perez qui lui avait joué un vilain tour à Sydney en 2018. « Je commence l’année 2020 comme j’avais terminé 2019 : par une grosse victoire doublé d’un terrible combat dans la chaleur de l’Australie », s'est félicité Mladenovic sur Twitter après-coup.La Russe Liudmila Samsonova, 129eme au classement WTA, attend maintenant la 39eme mondiale au deuxième tour de ces qualifications de Brisbane, avec l'obligation pour la Tricolore de l'emporter si elle veut participer à ce tournoi que disputeront notamment la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, ou encore Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Elina Svitolina et Petra Kvitova. Un espoir qui s'est déjà envolé pour ses deux compatriotes Fiona Ferro et Chloé Paquet. La première s'est inclinée face à la Britannique Heather Watson (6-2, 7-6). La seconde, elle, a bu la tasse contre l'Américaine Jennifer Brady (6-2, 6-1).