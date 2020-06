WTA : Bolsova répond aux remarques sexistes sur son look

Aliona Bolsova, la jeune joueuse espagnole d'origine moldave (22 ans) qui a atteint les huitièmes de finale l'an dernier à Roland-Garros, a posté un écrit argumenté afin de répondre àqui lui ont valu de nombreuses remarques sexistes : « J'ai voulu remettre en question certaines expériences vécues, j'ai réalisé que toutes les attitudes les plus naturelles étaient précisément celles que nous devions chambouler. Là où il ne semble pas y avoir de machisme, il y en a. Par exemple sur ce changement de look, ça semble incroyable que quelque chose d'aussi banal puisse poser de grands problèmes comme celui de la féminité et de la masculinité. Qu'est-ce que ça veut dire ? »« Beaucoup ont commencé à demander autour de moi si j'étais bisexuelle ou homosexuelle, si ma meilleure amie était en fait ma petite copine... Et après, mes cheveux ont repoussé. Les hommes me disent que je suis plus jolie, que c'est beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que ça peut me faire ? C'est comme si tout, chez une femme, devait être prédestiné à se rendre jolie. J'ai justement fait ça pour essayer, pour changer, pour sortir de ce prototype préétabli et voir ce qu'il se passe, pour muter. Ce n'est pas parce que je m'habille comme un garçon que je suis moins une femme, et un homme peut s'habiller comme une fille et rester un homme. Les étiquettes deviennent superflues et inutiles. »