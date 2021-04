WTA - Bogota : Wang ne verra pas les quarts

Une première tête de série éliminée en huitièmes de finale à Bogota ! Il s'agit de la n°8, Yafan Wang, qui a subi la loi de Viktoriya Tomova. La Bulgare s'est imposée 6-3, 6-3 en 1h28 contre la Chinoise, malgré un service défaillant (5 aces, 4 breaks concédés). Tomova a breaké à 3-3 et 5-3 pour remporter le premier set, puis sept des neufs jeux du deuxième set se sont conclus par des breaks, mais la Bulgare a su garder sa mise en jeu à 2-2 et 5-3 et cela a fait toute la différence.



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 200 044 €)

Tenante du titre (en 2019) : Amanda Anisimova (USA)



Huitièmes de finale

S.Zheng (CHN, n°1) - Voegele (SUI)

Osorio Serrano (COL, WC) - Martincova (RTC, n°7)

Seguel (CHI, Q) - Tan (FRA, Q)

Arruabarrena (ESP, Q) - Paolini (ITA, n°6)



Tomova (BUL) bat Y.Wang (CHN, n°8) : 6-3, 6-3

Parrizas Diaz (ESP, Q) - Rus (PBS, n°3)

Zidansek (SLO, n°5) - Gatto-Monticone (ITA, Q)

Bolsova (ESP) - Errani (ITA)